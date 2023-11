NASAs Juno-oppdrag avdekker salter og organiske stoffer på Jupiters måne Ganymedes

Data samlet inn av NASAs Juno-oppdrag har avslørt en banebrytende oppdagelse på Jupiters største måne, Ganymede. Det Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spektrometeret ombord på Juno har oppdaget mineralsalter og organiske forbindelser på månens overflate under en nylig forbiflyvning. Disse funnene er publisert i tidsskriftet Nature Astronomy, og er avgjørende for å avdekke opprinnelsen til Ganymedes og sammensetningen av dets dyphav.

Ganymedes, større enn planeten Merkur, har fengslet forskere på grunn av tilstedeværelsen av et enormt indre hav gjemt under den iskalde skorpen. Tidligere observasjoner fra romfartøyer som NASAs Galileo og Hubble-romteleskopet antydet eksistensen av salter og organiske stoffer; oppløsningen av disse observasjonene var imidlertid utilstrekkelig til å gi en definitiv bekreftelse.

Den 7. juni 2021 la Juno ut på en nær forbiflyvning av Ganymede, og skummet bare i en høyde av 650 miles. Under denne manøveren tok JIRAM-instrumentet infrarøde bilder og spektre, slik at forskere kunne undersøke månens overflate i enestående detalj. Spesielt oppnådde JIRAM en romlig oppløsning for infrarød spektroskopi bedre enn 0.62 miles per piksel. Gjennom denne avanserte avbildningen oppdaget Junos team distinkte spektrale egenskaper assosiert med ikke-vann-ismaterialer, inkludert hydratisert natriumklorid, ammoniumklorid, natriumbikarbonat og muligens alifatiske aldehyder.

Tilstedeværelsen av ammoniakksalter antyder at Ganymede kan ha akkumulert materialer som er kalde nok til å kondensere ammoniakk under dannelsen. Videre kan karbonatsalter funnet på månen være rester av karbondioksid-rik is, noe som gir ytterligere innsikt i Ganymedes geologiske historie.

Et spennende aspekt ved studien er at den høyeste mengden av salter og organiske stoffer ble oppdaget i det mørke og lyse terrenget som ligger nær breddegradene beskyttet av Ganymedes magnetfelt. Dette funnet indikerer at saltene og organiske stoffene som ble observert sannsynligvis er rester av en dyphavslake som nådde månens overflate.

Juno-oppdraget fortsetter å utforske andre fascinerende verdener i Jupiter-systemet. Etter å ha undersøkt Ganymedes og Europa, en annen måne som mistenkes å ha et hav under sitt iskalde ytre, fokuserer Juno nå oppmerksomheten på Io. Romfartøyet skal etter planen nærme seg Io 30. desember 2022, noe som gir ytterligere muligheter for banebrytende funn.

