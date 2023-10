En miljøvennlig løsning for å fjerne mikroplast fra vann

Forskere ved Korea Institute of Science and Technology (KIST) har utviklet et miljøvennlig materiale som effektivt kan fjerne mikroplast fra vann. Mikroplast, som er plastavfall som over tid brytes ned til partikler mindre enn 20 μm, utgjør en betydelig miljø- og helserisiko. Nåværende vannbehandlingsanlegg klarer ikke å fjerne mikroplast som er mindre enn 20 μm, noe som gjør det nødvendig å finne alternative løsninger.

Dr. Jae-Woo Choi og teamet hans ved Center for Water Cycle Research ved KIST har utviklet et metallorganisk skjelettbasert fast flokkuleringsmiddel som kan aggregere nanoplast under synlig lysbestråling. Materialet er basert på prøyssisk blått, et metall-organisk rammeverk-basert stoff som tidligere har blitt brukt til å adsorbere radioaktive grunnstoffer fra avløpsvann.

Forskerne oppdaget at prøyssisk blått effektivt kan aggregere mikroplast under synlig lys. De utviklet deretter et materiale som maksimerer aggregeringseffektiviteten til prøyssisk blått ved å justere krystallstrukturen. Når materialet blir bestrålt med synlig lys, kan mikroplast så liten som 0.15 μm agglomereres til en størrelse som er omtrent 4,100 ganger større, noe som gjør dem lettere å fjerne.

I eksperimenter klarte forskerne å fjerne opptil 99 % av mikroplasten fra vann ved hjelp av det utviklede materialet. Videre kan materialet flokkulere mikroplast mer enn tre ganger sin egen vekt, og overgå konvensjonelle flokkuleringsmidler som bruker jern eller aluminium med omtrent 250 ganger.

Denne miljøvennlige løsningen fjerner ikke bare mikroplast effektivt, men bruker også prøyssisk blått, som er ufarlig for menneskekroppen. Det er et solid flokkuleringsmiddel som gjør det enkelt å gjenvinne rester i vann, og det bruker naturlig lys som energikilde, noe som resulterer i en lavenergiprosess.

Forskerne mener at denne teknologien har et høyt potensiale for kommersialisering og kan brukes på generelle elver, avløpsrenseanlegg og vannrenseanlegg. Utover mikroplast kan materialet også brukes til å fjerne andre forurensninger fra vannsystemer.

Forskningen, støttet av Vitenskaps- og IKT-departementet, ble publisert 1. oktober i det internasjonale tidsskriftet Water Research.

kilde:

– Korea Institute of Science and Technology (KIST)