Sjefen for den russiske romfartsorganisasjonen Yuri Borisov har uttrykt bekymring for det aldrende utstyret på den internasjonale romstasjonen (ISS). Borisovs uttalelse kommer i kjølvannet av at det russiske segmentet av ISS opplever sin tredje kjølevæskelekkasje på mindre enn ett år, noe som vekker spørsmål om påliteligheten til Russlands anerkjente romprogram.

Ifølge Borisov har det russiske utstyret på ISS overskredet den tiltenkte levetiden. Han uttalte at "åtti prosent av det russiske utstyret er utenfor garantiperioden," og understreket det presserende behovet for oppdateringer og erstatninger. Dette vekker bekymring for det russiske segmentets evne til å fortsette å fungere effektivt på ISS.

I løpet av de siste tiårene har Russlands romprogram møtt flere tilbakeslag. Siden oppløsningen av USSR på 1990-tallet har programmet støtt på vanskeligheter, inkludert tap av to Mars-oppdrag og en månesonde. Den nylige krasjen av Luna-25-oppdraget, som tok 16 år å utvikle, har ytterligere understreket utfordringene den russiske romfartsorganisasjonen står overfor.

Borisov erkjente behovet for forbedring, og understreket viktigheten av å lære av feil og jobbe for å rette dem. Han siterte uberegnelig finansiering som en medvirkende årsak til den langvarige utviklingen av Luna-25. Til tross for disse tilbakeslagene har Russlands president Vladimir Putin uttrykt sin forpliktelse til å fortsette Russlands måneprogram.

Den russiske romsektoren sliter med finansieringsproblemer og korrupsjonsskandaler, som har hemmet fremgangen de siste årene. Det pågår imidlertid innsats for å løse disse problemene og sikre fremtidig suksess for Russlands romfart.

FAQ:

Spørsmål: Hvor gammelt er det russiske utstyret på ISS?

A: I følge Roscosmos-sjef Yuri Borisov er 80 % av det russiske utstyret på ISS utenfor garantiperioden.

Spørsmål: Hvilke tilbakeslag har Russlands romprogram møtt?

A: Russlands romprogram har støtt på vanskeligheter, inkludert tap av to Mars-oppdrag og en månesonde.

Spørsmål: Hvor lang tid tok det å utvikle Luna-25-oppdraget?

A: Luna-25-oppdraget tok 16 år å utvikle.

Spørsmål: Hvilke utfordringer står den russiske romsektoren overfor?

A: Den russiske romsektoren står overfor finansieringsproblemer og korrupsjonsskandaler. Det arbeides imidlertid for å løse disse problemene.