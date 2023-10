Det russiske romfartsprogrammet står overfor utfordringer blant utstyrsgarantibekymringer

Moskvas romsjef Roscosmos slo nylig alarm om tilstanden til russisk utstyr på den internasjonale romstasjonen (ISS). Etter stasjonens tilbakevendende kjølevæskelekkasje, den tredje på mindre enn ett år, har det dukket opp spørsmål angående påliteligheten til Russlands romprogram. Spesielt har flertallet av russisk utstyr på ISS overskredet garantiperioden, noe som vekker bekymring for ytelsen og levetiden.

Roscosmos-sjef Yuri Borisov la vekt på at situasjonen haster under en TV-adresse. Mens det russiske segmentet av ISS var autorisert til å operere frem til 2028, har det allerede overgått alle akseptable eksistensperioder. Faktisk er alarmerende 80 % av russisk utstyr om bord utenfor garantiperioden, noe som understreker behovet for umiddelbar oppmerksomhet og potensielle oppgraderinger.

Denne siste utviklingen kaster lys over utfordringene som Moskvas romprogram står overfor. Sammenbruddet av Sovjetunionen ga et alvorlig slag for dets en gang banebrytende bestrebelser. Siden den gang har tilbakeslag som spenner fra mislykkede Mars-oppdrag til tapet av den første månesonden på nesten et halvt århundre, plaget programmet. Den nylige krasjen av Luna-25, som tok 16 år å utvikle, har skapt alvorlig refleksjon.

Borisov erkjente betydningen av Luna-25-hendelsen og tilskrev den lange utviklingsperioden til inkonsekvent finansiering. Han understreket også viktigheten av å ikke formane det unge teamet som er ansvarlig for opprettelsen av sonden. I stedet ba han om verdifull lærdom av situasjonen, feil som ble rettet opp og arbeidet videreført.

Den russiske romsektoren har lenge støtt på finansieringsproblemer og korrupsjonsskandaler, noe som ytterligere hindrer fremgang. Men til tross for disse utfordringene, bekreftet president Vladimir Putin i september at Russlands måneprogram ville vedvare, og demonstrerte landets urokkelige forpliktelse til romutforskning.

