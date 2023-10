Den russiske delen av den internasjonale romstasjonen opplever kjølevæskelekkasje

NASA rapporterte at en radiator på det russiske segmentet av den internasjonale romstasjonen (ISS) begynte å lekke kjølevæske 9. oktober, og markerte den tredje hendelsen som involverte russisk maskinvare på stasjonen på mindre enn ett år. Lekkasjen ble først lagt merke til av flykontrollører som observerte flak fra en av de to radiatorene på Nauka-modulen, også kjent som Multipurpose Laboratory Module (MLM), som ble installert på stasjonen i juli 2021.

Stasjonens mannskap bekreftet visuelt lekkasjen etter å ha blitt informert av flygeledere. Selv om det fortsatt er uklart hvor mye kjølevæske som lekket ut og hvor lenge, uttalte NASA at Roscosmos, det russiske romfartsbyrået, rapporterte at lekkasjen var fra en reserveradiator på Nauka. Denne radiatoren ble opprinnelig installert på Rassvet-modulen i 2010 og overført til Nauka tidligere i år gjennom en rekke romvandringer.

Både Roscosmos og NASA forsikret at det viktigste termiske kontrollsystemet på Nauka fungerer som det skal, og at det ikke er noen risiko for stasjonen eller dens mannskap. Men som en forholdsregel stengte mannskapet skodder på vinduer i den amerikanske delen av stasjonen for å forhindre forurensning.

Denne hendelsen følger to tidligere kjølevæskelekkasjer på russiske kjøretøy ved ISS i løpet av det siste året. I desember opplevde romfartøyet Soyuz MS-22 en kjølevæskelekkasje, noe som førte til at det ble erstattet med et romfartøy uten mannskap fra Soyuz. I februar fikk et ubemannet Progress MS-21 lasteromfartøy også en kjølevæskelekkasje. Roscosmos tilskrev disse lekkasjene til støt med mikrometeoroider eller orbitale rusk, en konklusjon som NASA-tjenestemenn har akseptert.

Det er fortsatt usikkert om den nylige kjølevæskelekkasjen vil påvirke de kommende romvandringene som er planlagt for det amerikanske segmentet av ISS. NASA-astronautene Loral O'Hara og Jasmin Moghbeli skal etter planen utføre stasjonsvedlikehold og samle vitenskapelige prøver på en romvandring 12. oktober, etterfulgt av en annen romvandring 20. oktober.

Kilder: NASA, Roscosmos