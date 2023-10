Russiske kosmonauter lanserer studentsatellitt under romvandring for å studere solseil

De russiske kosmonautene Oleg Kononenko og Nikolay Chub lanserte med suksess studentsatellitten "Parus-MGTU" mens de gjennomførte en romvandring. Som en del av et eksperiment har satellitten som mål å undersøke bevegelsen til solseil. Oppskytningsanordningen, utviklet av studenter fra Bauman Moscow State Technical University, sikrer en lineær bane for nanosatellitten, og gir et avgjørende krav for fremtidige satellittutplasseringer.

Hovedmålet med Kononenko og Chubs romvandring var å koble den sekundære radiatorsløyfen til "Nauka"-modulen fra hovedmodulsløyfen. Denne handlingen var nødvendig på grunn av en lekkasje som skjedde 9. oktober. Kosmonautene inspiserte og fotograferte det ikke-forseglede stedet, noe som gjorde det mulig for spesialister på jorden å analysere og fastslå kilden til bruddet.

Etter satellittens utplassering vil kosmonautene overvåke solseilets utplassering, og forventer at justeringer av seilets lengde utsatt for solcelleladede partikler vil lette romfartøyets skyvekraft og banemodifikasjoner.

I tillegg til å skyte opp satellitten, gjennomførte Kononenko og Chub også et radareksperiment kalt "Napor-MiniRSA" på "Nauka"-modulen. Eksperimentet tar sikte på å overvåke jordens overflate for miljø-, nød- og naturressursforvaltningsformål. Etterforskningen ledes av Rocket and Space Corporation "Energia."

Under romvandringen, hvis de får ekstra tid, vil Kononenko og Chub erstatte sikringsplatene som fester kablene i deres dokkede posisjon på "Zvezda"-servicemodulen. Denne avgjørende oppgaven sikrer riktig funksjonalitet og sikkerhet for modulen.

Romvandringen begynte klokken 20:49 Moskva-tid (17:49 UTC, 23:19 IST), med åpningen av "Poisk"-luken til Small Research Module. Kosmonautene vil tilbringe totalt 6 timer og 52 minutter utenfor den internasjonale romstasjonen. Dette bestemte oppdraget markerer deres første romvandring siden de ankom ISS 15. september 2023, noe som gjør det til årets sjette russiske romvandring. Mens Chub begir seg ut av ISS for første gang for å jobbe, er det Kononenkos sjette romvandring.

