New Horizons: Russiske kosmonauter gjennomfører minneverdig romvandring for å overvinne utfordringer

To russiske kosmonauter, Oleg Kononenko og Nikolai Chub, foretok en bemerkelsesverdig romvandring 25. oktober, som varte i over syv timer, for å overvinne ulike utfordringer utenfor den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget deres involverte flere kritiske oppgaver, inkludert installasjon av et syntetisk radarkommunikasjonssystem og utplassering av en nanosatellitt for å evaluere solseilteknologi. I tillegg inspiserte kosmonautene den eksterne reserveradiatoren på Nauka flerbrukslaboratoriemodul, som nylig hadde støtt på et kjølevæskelekkasjeproblem.

Under romvandringen installerte kosmonautene radarkommunikasjonssystemet, bortsett fra et mindre problem med et av panelene, som vil bli løst senere. Dessuten foldet ikke nanosatellittens solseil seg helt ut, som observert av kameraer under avgangen fra stasjonen.

Inspeksjonen av reserveradiatoren viste seg å være begivenhetsrik da en kjølevæskeboble uventet slapp ut under overvåking av lekkasjepunktet. Heldigvis kom ikke den frigjorte kjølevæsken i kontakt med kosmonautenes drakter.

For å sikre renheten til romstasjonen, inspiserte Kononenko og Chub omhyggelig sine Orlan-romdrakter og verktøy for spor av kjølevæske før de gikk inn på stasjonen igjen. De tørket også ned utstyret etter repressurization, og minimerte introduksjonen av eventuelle forurensninger. De gjenværende sporene av forurensninger vil raskt bli eliminert i romstasjonen ved hjelp av ytterligere filtreringsmetoder.

Denne historiske romvandringen markerte det 268. oppdraget dedikert til å sette sammen, vedlikeholde og forbedre den internasjonale romstasjonen. Mens Kononenko har gjennomført seks romvandringer, var dette Chubs jomfrureise inn i verdensrommet.

Den russiske romfartsorganisasjonen Roscosmos hadde tidligere identifisert lekkasjen på reserveradiatoren til Nauka-modulen. Spesielt fortsetter den primære radiatoren på modulen å fungere korrekt, og støtter kjøleprosesser i modulen uten noen negativ innvirkning på mannskapet eller stasjonens operasjoner.

Av sikkerhetshensyn bestemte NASA seg for å utsette to planlagte romvandringer denne måneden. De omlagte datoene for romvandringen som involverer NASA-astronauten Loral O'Hara og ESA-astronauten Andreas Mogensen, samt romvandringen med NASA-astronautene Loral O'Hara og Jasmin Moghbeli, er ennå ikke kunngjort.

