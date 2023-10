Forbløffende bilde avslører en lysende rød tåke på nattehimmelen

European Southern Observatory (ESO) har avduket et fantastisk fotografi av en strålende rød tåke kjent som IC1284. Denne vidstrakte skyen av støv og gass, klassifisert som en emisjonståke, sender ut sitt eget lys og er et resultat av aktiv stjernedannelse.

Den livlige røde fargen til IC1284 skyldes at elektroner i hydrogenatomer blir opphisset av strålingen som sendes ut av unge stjerner. Som et resultat frigjør disse elektronene energi og sender ut en bestemt bølgelengde med rødt lys. Astronomer var i stand til å fange dette bildet ved hjelp av ESOs OmegaCAM, et bredfeltskamera plassert på Very Large Telescope (VLT) Survey Telescope (VST) ved Paranal Observatory i Chile.

Tåker, som IC1284, består av kolossale skyer av støv og gass som gir det nødvendige drivstoffet for at nye stjerner kan dannes. På bildet forsterkes den røde gløden til IC1284 av tilstedeværelsen av blendende stjerner som omgir den.

Medfølgende IC1284 er to refleksjonståker kjent som NGC6589 og NGC6590, plassert i nedre høyre hjørne av bildet. I motsetning til emisjonståker, består refleksjonståker av interstellart støv som reflekterer lyset som sendes ut av nærliggende stjerner. Som et resultat ser disse tåkene ut som blå i fargen.

Støvet i en refleksjonståke sprer kortere, blåere bølgelengder av lys fra nærliggende stjerner, og skaper en fengslende og eterisk glød. Dette fenomenet er den samme grunnen til at vår egen himmel ser blå ut.

Dette nylig utgitte bildet er en del av et større initiativ kalt VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), organisert av ESO. Gjennom VPHAS+-undersøkelsen har astronomer som mål å få en dypere forståelse av stjernenes livssyklus ved å studere tåker og stjerner i synlig lys.

Avslutningsvis viser ESOs siste fotografi den fascinerende skjønnheten til IC1284, en rød emisjonståke som fengsler med sin glødende tilstedeværelse midt i verdensrommet.

Definisjoner:

– Emisjonståke: En lys og diffus sky av ionisert gass som sender ut sitt eget lys.

– Refleksjonståken: En sky av interstellart støv som reflekterer lyset som sendes ut av nærliggende stjerner.

– VLT: Very Large Telescope, et kraftig teleskop som drives av European Southern Observatory.

kilder:

– European Southern Observatory (ESO)

– VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+)