Haner viser evner til å gjenkjenne seg selv, nye studiefunn

En fersk studie utført av et team av nevrovitenskapsmenn og psykologer fra universitetet i Bonn og universitetet i Bochum i Tyskland har gitt potensielle bevis som tyder på at haner har evner til å gjenkjenne seg selv. Forskerne utviklet nye eksperimenter med speil for å finne ut om haner kunne skille sitt eget bilde fra bildet til en annen hane.

Tidligere forskning har identifisert bare et utvalgt antall dyrearter som er i stand til å gjenkjenne seg selv, som skjærer, noen aper, elefanter og delfiner. Disse studiene involverer vanligvis å observere et dyrs respons på et merke på ansiktet eller kroppen når det ser refleksjonen i et speil. Men gitt at mange dyr ikke har lemmer eller vedheng som er egnet for slike tester, måtte forskerne utvikle alternative metoder.

Haner ble valgt som tema for denne studien på grunn av deres atferdstendenser. Det har blitt observert at haner ofte galer når de blir konfrontert med rovdyr, mens de forblir stille i uforstyrrede omgivelser. Forskerteamet utnyttet denne egenskapen for å utføre sine selvgjenkjenningseksperimenter.

Under forsøkene ble en enkelt hane plassert i et lukket område delt av et netting. På den andre siden av nettet ble en annen hane plassert i noen forsøk, mens plassen forble tom i andre. I tillegg ble et speil festet til nettet i visse forsøk, og hindret sikten til hanen bak det. For å introdusere en potensiell trussel, projiserte forskerne silhuetten av en hauk på taket i noen forsøk.

Ved å analysere atferden og vokaliseringen til hanene, oppdaget forskerteamet at tilstedeværelsen av en annen hane på motsatt side av nettet betydelig økte sannsynligheten for å gale. Interessant nok skjedde denne responsen uavhengig av om hanen kunne se sin egen refleksjon i speilet eller ikke. Dette funnet innebærer at haner forstår at speilbildet ikke er det til en annen hane, noe som indikerer en form for selvgjenkjenning. Videre antyder studien at haner er avhengige av visuelle signaler i stedet for auditive eller olfaktoriske signaler for å bestemme virkeligheten til omgivelsene.

Denne studien bidrar til vår forståelse av de kognitive evnene til haner og utvider det kjente repertoaret av selvbevissthet i dyreriket. Videre forskning på dette området kan kaste lys over utviklingen og utviklingen av selvgjenkjenning på tvers av forskjellige arter.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er selvgjenkjenning?

Selvgjenkjenning refererer til et individs evne til å oppfatte og forstå at en refleksjon eller et bilde i et speil representerer seg selv i stedet for et annet medlem av samme art.

Hvilke dyr har vist selvgjenkjennelse?

Tidligere forskning har vist at noen dyr med selvgjenkjennelsesevner inkluderer skjærer, visse aper, elefanter og delfiner.

Hvorfor ble haner valgt til denne studien?

Haner ble valgt som emner for denne studien på grunn av deres tendens til å vise karakteristiske vokaliseringer (galing) når de møter trusler eller andre haner.

Hvordan ble forsøkene utført?

Eksperimentene gikk ut på å plassere en hane i en oppdelt arena med et netting. På den andre siden av nettet ble en annen hane plassert eller stående tom. I noen forsøk hindret et speil sikten til hanen. I visse tilfeller ble en hauksilhuett projisert på taket for å introdusere en potensiell trussel.

Hva var hovedfunnene i studien?

Studien fant at haner var mer sannsynlig å gale når de var klar over tilstedeværelsen av en annen hane på motsatt side av nettet, uavhengig av om de kunne se sin egen refleksjon i speilet. Dette antyder at haner har en form for selvgjenkjenning og er avhengige av visuelle signaler for å bestemme virkeligheten i miljøet.