Kjenner haner seg igjen i et speil? En ny studie kaster lys

En banebrytende studie utført av forskere fra universitetene i Bonn og Bochum, og MSH Medical School Hamburg, utfordrer den konvensjonelle forståelsen av fugleintelligens. Studien hadde som mål å undersøke selvbevissthet hos kyllinger, spesielt med fokus på haner og deres evne til å gjenkjenne seg selv i et speil.

Tradisjonelt har "Mark Test" blitt brukt til å vurdere selvgjenkjenning hos dyr. Denne testen har imidlertid gitt inkonsekvente resultater, noe som har ført til at forskere søker en mer økologisk relevant tilnærming. Sonja Hillemacher og Dr. Inga Tiemann, i samarbeid med Prof. Dr. Dr. hc Onur Güntürkün, bestemte seg for å utforske den naturlige oppførselen til haner for å utforme en mer passende test.

Ved å utnytte det faktum at haner sender alarmanrop for å advare vennene sine om potensielle rovdyr, utviklet forskerne et nyskapende eksperiment. De skapte et kontrollert miljø der haner visuelt kunne oppfatte hverandre mens de ble adskilt av et rutenett. Da en simulert rovdyrtrussel ble introdusert, sendte hanene ut et betydelig høyere antall alarmanrop sammenlignet med når de var alene.

På bakgrunn av disse funnene introduserte forskerne et speil til testmiljøet for å undersøke om haner ville reagere med alarmanrop når de så sin egen refleksjon. Overraskende nok sendte hanene ut drastisk færre rop, noe som tydet på at de ikke oppfattet sine egne refleksjoner som en annen fugl.

Disse resultatene utfordrer tidligere antakelser om haners evne til å gjenkjenne seg selv. Sonja Hillemacher foreslår at selv om haner kan gjenkjenne refleksjonene deres, kan de tolke den speilvendte enheten som ikke-truende, noe som fører til reduserte alarmanrop.

Denne forskningen fremhever viktigheten av kontekstuelt relevante forhold i atferdstester og oppfordrer til et skifte i perspektiv og metodikk i dyrekognisjonsstudier. Ved å vurdere den naturlige atferden og miljøet til dyr, kan forskere avdekke ny innsikt i deres intelligens.

FAQ:

Spørsmål: Hva er "Mark Test"?

"Mark Test" er en tradisjonell metode som brukes til å vurdere selvgjenkjenning hos dyr. Det innebærer å sette et farget merke på et dyr som kun er synlig gjennom en speilrefleksjon. Hvis dyret viser bevissthet om merket ved å samhandle med det gjennom speilet, antyder det selvgjenkjenning.

Spørsmål: Hva var funnene fra studien om haners selvbevissthet?

Studien fant at haner sendte ut betydelig færre alarmanrop når de så sin egen refleksjon i et speil sammenlignet med når de så en annen hane. Dette antyder at haner kan gjenkjenne refleksjonene deres, selv om de oppfatter dem som ikke-truende enheter.

Spørsmål: Hvordan påvirker denne forskningen dyrs rettigheter og velferd?

Forskningen understreker viktigheten av å ta hensyn til dyrs naturlige atferd og miljø i atferdstester. Ved å forstå dyrenes kognisjon og selvbevissthet bedre, kan vi gå inn for bedre velferd og rettigheter for ulike arter, spesielt innen sektorer som jordbruk og forskning.