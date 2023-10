SpaceX presser på for raskere oppstartslisensiering

Oppsummering: SpaceX legger press på Federal Aviation Administration (FAA) for å fremskynde prosessen med lanseringslisensiering. Selskapets Starship-rakett er klar for en andre flytest, men venter på endelig regulatorisk godkjenning. SpaceX håper å bli lansert i løpet av første halvdel av november. I mellomtiden planlegger Virgin Galactic å fly sitt sjette oppdrag på seks måneder 2. november. Små oppskytningsselskaper sliter med å konkurrere med SpaceXs lave priser for Falcon 9-oppdrag. SpaceXs dominerende posisjon i markedet har hatt en "enormt avkjølende" effekt på den lille lanseringsindustrien. SpaceX tilbyr oppskytingsmuligheter for samkjøring for smallsats så lavt som $5,500 per kilo, en pris som er mye lavere enn hva dedikerte små bæreraketter tilbyr. Tre amerikanske selskaper, SpaceX, Blue Origin og Virgin Galactic, har bedt om en utvidelse av læringsperioden før nye føderale sikkerhetsforskrifter for kommersielle romfartsoppdrag implementeres. Det 20-årige moratoriet for føderale forskrifter utløper 1. januar.

SpaceX intensiverer sin innsats for å få raskere lanseringslisens fra Federal Aviation Administration (FAA). Selskapet har fullført de nødvendige forberedelsene for en andre flytest av Starship-raketten, men venter på endelig regulatorisk godkjenning. Tidligst mulig lanseringsdato er nå i første halvdel av november. Virgin Galactic på sin side forbereder seg på sitt sjette oppdrag på seks måneder, planlagt til 2. november.

Små lanseringsselskaper står imidlertid overfor utfordringer i å konkurrere med SpaceXs lave priser for Falcon 9-oppdrag. Bransjeledere har uttalt at SpaceXs dominerende posisjon i markedet har hatt en betydelig innvirkning på den lille lanseringsindustrien, noe som gjør det vanskelig for dem å konkurrere på pris. SpaceX tilbyr for tiden rideshare-oppskytingsmuligheter for små satellitter så lavt som $5,500 per kilo. Selv om disse prisene har økt fra de opprinnelige $5,000 per kilogram, er de fortsatt langt under hva dedikerte små bæreraketter tilbyr.

I tillegg har tre amerikanske selskaper, SpaceX, Blue Origin og Virgin Galactic, kommet sammen for å be om en utvidelse av læringsperioden før nye føderale sikkerhetsforskrifter for kommersielle romfartsoppdrag implementeres. Det nåværende 20-årige moratoriet for føderale forskrifter skal utløpe 1. januar. Selskapene mener at industrien ennå ikke er moden nok til å vedta nye sikkerhetsforskrifter, og de samarbeider med FAA og andre offentlige etater for å etablere en ny sikkerhet rammeverk for romtransport.

