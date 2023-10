India tester vellykket rømningssystem for menneskevurdert mannskapskapsel

By

India oppnådde en betydelig milepæl i sitt menneskelige romfartsprogram med den vellykkede testen av mannskapsfluktsystemet for Gaganyaan-romfartøyet. Testen under flyet, som fant sted på lørdag, demonstrerte rakettmotorene og fallskjermene som ville drive romfartøyet bort fra en sviktende bærerakett.

Under testen ble en ubemannet versjon av Gaganyaan-kapselen skutt opp på toppen av en ett-trinns væskedrevet rakett. Omtrent ett minutt etter oppskytingen ble abortmanøveren utløst, og kapselen ble skilt fra boosteren for å hoppe i fallskjerm i havet. Indiske tjenestemenn var begeistret over resultatet av testflyvningen, og markerte den som den første store milepælen i Gaganyaan-programmet på 1.1 milliarder dollar.

"Vi har startet reisen til Gaganyaan med denne jomfrulanseringen av testkjøretøyets abortsekvens, og dette vil bli gjentatt flere ganger under forskjellige forhold," sa Sreedhara Somanath, styreleder i den indiske romforskningsorganisasjonen. India planlegger å gjennomføre flere tester av lanseringsavbruddssystemet neste år, samt et upilotert Gaganyaan-oppdrag i bane. Målet for å sende astronauter inn i lav bane rundt jorden på Gaganyaan-romfartøyet er 2025.

Den vellykkede testen av mannskapsfluktsystemet er et betydelig skritt fremover for Indias ambisjoner innen menneskelig romfart. Den demonstrerer landets evne til å sikre sikkerheten til astronautene under oppskytings- og returscenarier. Ved å utvikle sitt eget bemannede romfartøy, posisjonerer India seg som en viktig aktør på romutforskningsarenaen.

Hva er Gaganyaan-romfartøyet?

Gaganyaan-romfartøyet er Indias første bemannede romfartøy designet for å frakte astronauter inn i lav bane rundt jorden.

Hva ble testet under flytesten?

Testen under flyet fokuserte på mannskapets rømningssystem, som inkluderer rakettmotorer og fallskjermer for å trygt skille romfartøyet fra en sviktende bærerakett.

Hva er tidslinjen for å sende astronauter i bane på Gaganyaan-romfartøyet?

Indiske tjenestemenn tar sikte på å sende astronauter inn i lav bane rundt jorden på Gaganyaan-romfartøyet innen 2025. Dette vil bli innledet av flere tester av lanseringsavbruddssystemet og et upilotert Gaganyaan-oppdrag.