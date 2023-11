Comet 12/P Pons-Brooks: A Celestial Spectacle to Await

En fascinerende komet, med kallenavnet "djevelkometen" på grunn av sin karakteristiske form som ligner to horn, suser gjennom det indre solsystemet. Comet 12/P Pons-Brooks, som den formelt er kjent, vil komme nærmest Jorden til våren, og potensielt tilby et fryktinngytende syn synlig for det blotte øye.

Når dens perihelium, det nærmeste punktet i sin bane til solen, den 21. april 2024, vil denne kosmiske vandreren passere nærmest planeten vår den 2. juni. Astronomer uttrykker muligheten for å fange et glimt av kometen under klar og mørk himmel i løpet av denne tiden, da den kan avgi en lysstyrke som er tilstrekkelig for observasjon uten hjelp.

Mens de venter på at de nærmer seg, har entusiaster bevæpnet med kraftige teleskoper allerede blitt behandlet på et ekstraordinært show. Comet 12/P Pons-Brooks har vist to utbrudd de siste månedene, en gang i juli og en annen tidligere denne måneden. I begge tilfeller ble kometens lysstyrke intensivert, akkompagnert av utstøting av gass og isete rusk, og dannet den spennende formen til de to matchende hornene. Noen stjernekikkere har til og med trukket likheter mellom utseendet til kometen etter utbruddet og det ikoniske Millennium Falcon-stjerneskipet fra "Star Wars"-serien.

Amatørastronomen Eliot Herman, som bruker fjerntliggende teleskoper i Utah, har tatt bemerkelsesverdige bilder av kometen 12/P Pons-Brooks og dens djevelhorn. Kometen består av en kjerne som består av støv, gass og is, omkranset av en strålende gassky kjent som koma. Når sollys og solstråling trenger inn i kometens kjerne, oppstår sporadiske voldsomme utbrudd, i likhet med de observerte utbruddene.

Selv om de nøyaktige mekanismene som ligger til grunn for dannelsen av kometens midlertidige horn ennå ikke er fullt ut forstått, mistenker eksperter at de stammer fra disse iskalde utbruddene. Kometens struktur påvirker sannsynligvis utseendet til de spydde gass- og isskyene, og genererer en illusjon av horn sett fra terrestriske teleskoper.

Oppdaget i 1812 av den franske astronomen Jean-Louis Pons og senere observert på nytt av astronomen William Brooks i 1883, legger kometen 12/P Pons-Brooks ut på en 71 år lang bane rundt solen. Derfor, etter det forestående nærmøtet om våren, vil det trekke seg tilbake til det ytre solsystemet, bare for å dukke opp igjen mange tiår fra nå.

Med sin overhengende nærhet til Jorden forbereder astronomer seg ivrig på å studere kometen 12/P Pons-Brooks før den svinger rundt solen og reiser tilbake til utkanten av vårt kosmiske nabolag. Spesielt faller dens tilnærming sammen med en total solformørkelse 8. april 2024, og gir en sjelden mulighet til å observere kometens nærhet til solen. Eliot Herman forventer at denne hendelsen kan muliggjøre visning med blotte øyne på grunn av formørkelsens unike omstendigheter, og uttrykker begeistring over å være vitne til og fotografere den fra Texas.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er Comet 12/P Pons-Brooks?

A: Comet 12/P Pons-Brooks er et himmelobjekt preget av sine to distinkte "horn" av gass og is som ga den kallenavnet "djevelkomet."

Spørsmål: Når vil Comet 12/P Pons-Brooks være synlig for det blotte øye?

A: Kometen forventes å være potensielt synlig uten hjelp av teleskoper våren 2024 når den når sitt nærmeste punkt til jorden.

Spørsmål: Hvor ofte kommer Comet 12/P Pons-Brooks nær jorden?

A: Kometen 12/P Pons-Brooks har en omløpsperiode på 71 år, noe som betyr at den nærmer seg det indre solsystemet og Jorden en gang hvert syvende tiår eller så.

Spørsmål: Hvordan dannes "djevelhornene" til kometen?

A: Den nøyaktige prosessen bak dannelsen av kometens midlertidige horn er ennå ikke fullt ut forstått. Det antas imidlertid at de stammer fra voldsomme utbrudd forårsaket av oppvarmingen av kometens kjerne av sollys og solstråling.

Spørsmål: Kan kometens utbrudd utgjøre en trussel mot jorden?

A: Nei, Comet 12/P Pons-Brooks utgjør ingen fare for planeten vår. Dens utbrudd og aktivitet bidrar først og fremst til å skape et fengslende astronomisk skue.