Månens formasjon avslørt: Ny innsikt fra månekrystaller

Forskere har fått en dypere forståelse av månens dannelse og alder gjennom undersøkelser av krystaller funnet i bergartsprøver samlet under Apollo 17-oppdraget i 1972. Tidligere trodde man at månen ble dannet for omtrent 4.4 milliarder år siden. Basert på analysen av zirkonkrystaller antyder imidlertid forskere nå at månen kan være omtrent 40 millioner år eldre enn tidligere antatt, og dateres 4.46 milliarder år tilbake.

Den ledende hypotesen for månedannelse er virkningen av et objekt på størrelse med Mars kalt Theia som kolliderer med tidlig jord, som slapp smeltet stein ut i verdensrommet. Dette rusk smeltet til slutt sammen og dannet månen. Mens hypotesen er allment akseptert, har den nøyaktige timingen for månens dannelse vært vanskelig å bestemme.

Zirkonkrystallene funnet i bergfragmentet samlet av astronaut Harrison Schmitt har spilt en avgjørende rolle i å bestemme månens alder. Ved å bruke en teknikk kalt atomsondetomografi, kunne forskere bekrefte alderen til krystallene, som ble dannet etter det gigantiske nedslaget. Tilstedeværelsen av zirkonkrystaller, som er kjent for å være ekstremt holdbare, i jord-, Mars- og måneprøver fremhever deres betydning for å forstå den tidlige historien til himmellegemer.

Forskningen utført av et team av forskere, ledet av kosmokjemikeren Philipp Heck, har kastet lys over enda et aspekt av månens innvirkning på jorden. Kollisjonen som dannet månen hadde en katastrofal effekt på jorden, og endret rotasjonshastigheten. Videre har månens gravitasjonskrefter spilt en avgjørende rolle for å stabilisere jordens aksiale tilt og bremse rotasjonshastigheten. Disse faktorene har hatt en dyp innvirkning på jordens klima og dens evne til å opprettholde liv.

Studien gir ikke bare verdifull innsikt i månens dannelse og jordens historie, men fremhever også betydningen av å undersøke materialer samlet inn fra romferder utført for flere tiår siden. Avanserte analytiske teknikker, som atomsondetomografi, har gjort det mulig for forskere å avdekke ny informasjon fra prøver samlet under Apollo-oppdragene. Fortsatt forskning og utforskning av månen vil ikke bare forbedre vår forståelse av vår himmelske nabo, men også bane vei for fremtidige utforskninger i dypt rom.

