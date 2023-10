Nye oppdagelser i havets mystiske skumringssone

By

En NGO som spesialiserer seg på havforskning har nylig avduket fascinerende opptak tatt av to roboter som ble sendt inn i havets skumringssone. Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) delte en video på YouTube som viser frem den enorme og mystiske undervannsverdenen som ligger like utenfor rekkevidde av sollys.

Beslutningen om å distribuere robotene ble drevet av den enorme utfordringen forskerne står overfor når de utforsker et så stort og avsidesliggende miljø. Havets vidde gjør det ofte vanskelig for forskere å lokalisere og studere bestemte arter. Ved å bruke disse to havrobotene, var forskere i stand til å fange sjeldent sett glimt av dyr i skumringssonen.

Under Nautilus Live-ekspedisjonen i oktober ble WHOIs hybrid fjernstyrte kjøretøy (HROV) Mesobot utplassert i tette flekker av marint liv. Robotene oppdaget og spilte inn utrolige scener av marine skapninger som trives i skumringssonen, og ga verdifull innsikt i dette unike økosystemet.

Skumringssonen refererer til området mellom 200 meter og 1,000 meter under havets overflate. Det er et rike som myldrer av forskjellige marine dyr og organismer som er avhengige av organisk materiale, inkludert fiskeekskrement og dødt planteplankton, som deres primære næring.

Videoen delt av WHOI har fått betydelig oppmerksomhet fra nettbrukere. Seerne har uttrykt ærefrykt og takknemlighet, med kommentarer som spenner fra "Det var veldig hyggelig! Avslappende også!" å bare si «vakker». Videoen har fått over 16,000 100 visninger og nesten XNUMX likes, noe som fremhever den utbredte interessen for å utforske og forstå mysteriene i havets skumringssone.

Denne fengslende videoen gir et glimt inn i de skjulte underverkene i havets dyp. Fra fascinerende marint liv til vidstrakten av skumringssonen, minner den oss om det rike biologiske mangfoldet som trives i disse ukjente territoriene. Hvilke av disse ekstraordinære undervannsskapningene fanget din oppmerksomhet mest?

