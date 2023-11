Forholdet mellom elveplast og antibiotikaresistens

Ny forskning utført i Storbritannia gir innsikt i den potensielle sammenhengen mellom plastforurensning i elver og spredning av antibiotikaresistens. En fersk studie publisert i Microbiome av forskere fra University of Warwick oppdaget at både ny og nedbrutt plast nedsenket i en elv inneholdt opportunistiske "mikrobielle haikere", som Pseudomonas aeruginosa og Acinetobacter baumannii, sammen med et distinkt sett med antibiotikaresistensgener (ARGs) . Disse funnene vekker bekymring for rollen til elveplast som et reservoar for antibiotikaresistens.

For å undersøke den potensielle assosiasjonen mellom elveplast og sykdomsfremkallende bakterier samt ARG-er, nedsenket forskerne strimler av lavdensitetspolyetylen (LDPE) i elven Sowe, nedstrøms fra et renseanlegg for avløpsvann. Noen av strimlene ble kunstig forvitret i en ovn for å etterligne naturlige forvitringsprosesser. Studien inkluderte også trebiter som kontrollflate.

Etter å ha latt de mikrobielle samfunnene etablere biofilmer på plast- og treprøvene over en periode på en uke, hentet forskerne DNA fra disse samfunnene og utførte en metagenomikkanalyse. De sammenlignet mangfoldet av mikrober på plast- og treprøvene med det i vannet rundt. Resultatene avslørte at de mikrobielle samfunnene på plasten og treet var like hverandre, men atskilt fra de i vannprøvene.

Arter som Pseudomonas, Acinetobacter og Aeromonas ble funnet å dominere biofilmene på plast- og treprøvene, mens patogene arter som Escherichia, Klebsiella, Salmonella og Streptococcus hovedsakelig var til stede i vannprøvene. Dessuten viste plast- og treprøvene en høyere overflod av ARG-er, noe som indikerer en potensiell sammenheng mellom plastforurensning og antibiotikaresistens.

Videre fant studien at å eksponere prøvene for sub-hemmende antibiotikakonsentrasjoner økte prevalensen av deres tilsvarende ARG-er. Imidlertid påvirket hvert antibiotikum de mikrobielle samfunnene forskjellig. Disse funnene tyder på at plast kan lette horisontal overføring av ARG-er til patogene bakterier.

Det er viktig å merke seg at den eksakte helserisikoen ved plastforurensning og potensiell spredning av antibiotikaresistente bakterier fortsatt er under etterforskning. Studieforfatterne understreker behovet for ytterligere vurderinger for å evaluere patogenisiteten til mikrober i plastisfæren og deres potensial til å forårsake sykdom i ulike organismer.

Avslutningsvis belyser denne forskningen sammenhengen mellom elveplast og antibiotikaresistens. Ettersom elver transporterer et betydelig volum av plastrester til havet hvert år, er plastens rolle i å huse antibiotikaresistente bakterier og ARG en økende bekymring. Fremtidige studier bør fokusere på å undersøke hele elveøkosystemet for å bestemme potensialet som et reservoar for resistente patogener.

FAQ

Hva er opportunistiske patogener?

Opportunistiske patogener er mikroorganismer som vanligvis ikke forårsaker sykdom hos friske individer, men som kan bli patogene under visse omstendigheter, for eksempel når en persons immunsystem er kompromittert.

Hva er antibiotikaresistensgener (ARG)?

Antibiotikaresistensgener (ARG) er genetiske elementer som gir bakterier evnen til å motstå effekten av antibiotika. Disse genene kan overføres mellom bakterier, noe som fører til spredning av antibiotikaresistens.

Hva er plastisfæren?

Plastisfæren refererer til de mikrobielle samfunnene som koloniserer og samhandler med plastoverflater i vannmiljøer.

Hva er metagenomikk?

Metagenomics er studiet av genetisk materiale utvunnet direkte fra miljøprøver, som lar forskere analysere og identifisere det kollektive genomiske innholdet i et mikrobielt samfunn uten behov for å dyrke individuelle organismer.

Kilde: [University of Warwick](https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/plastic_films_in/)