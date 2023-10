Fremskritt innen kromatografiteknologi: En samtale med Zhuoheng Zhou

By

Vi hadde muligheten til å snakke med Zhuoheng Zhou, en forsker ved Vrije Universiteit Brussel i Belgia, som er i forkant med å fremme instrumental- og kolonneteknologier innen kromatografi. Arbeidet hans fokuserer først og fremst på å utforske anvendelsene av kromatografi i nye biofarmasøytiske modaliteter og proteomikk. I tillegg har Zhou jobbet med å utvikle en protokoll som hjelper til med utformingen av polymer monolittiske kapillærsøyler.

Zhous reise inn i kjemiens verden begynte ved Xiamen University, hvor han gjennomgikk omfattende opplæring i feltet. Etter dette forfulgte han sin MSc-grad i analytisk kjemi ved Environmental Research Institute, National University of Singapore. Motivert av sin lidenskap for kromatografi ble Zhou deretter med i gruppen Bio-Analytical Separation Science (BASS) ved Vrije Universiteit Brussel som doktorgradsforsker, under veiledning av Sebastiaan Eeltink og Gert Desmet.

For tiden er Zhou engasjert i postdoktoral forskning som dreier seg om UHPLC-instrumentering og mikrokolonneteknologi. Hans forskningsinteresser spenner over ulike områder, inkludert miljøanalyse, biofarmasøytisk karakterisering og proteomisk profilering. Ved å fordype seg i disse feltene har Zhou som mål å bidra til utviklingen av banebrytende kromatografiteknikker som har praktiske anvendelser på disse viktige områdene.

FAQ:

Spørsmål: Hva er kromatografi?

A: Kromatografi er en laboratorieteknikk som brukes til å separere og analysere blandinger ved å fordele komponentene mellom to faser, en stasjonær fase og en mobil fase.

Spørsmål: Hva er biofarmasøytiske modaliteter?

A: Biofarmasøytiske modaliteter refererer til ulike typer terapeutiske behandlinger som er avledet fra biologiske kilder, som proteiner, peptider, antistoffer eller nukleinsyrer.

Spørsmål: Hva er proteomisk profilering?

A: Proteomisk profilering innebærer identifisering og analyse av det komplette settet med proteiner som er tilstede i en biologisk prøve, og gir verdifull innsikt i ulike biologiske prosesser og sykdommer.

