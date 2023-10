Et sjeldent syn: "Ring of Fire" solformørkelse for å belyse deler av det vestlige USA

Forbered deg på å være vitne til et himmelfenomen kjent som "Ring of Fire" solformørkelse. Sett til å finne sted lørdag 14. oktober 2023, vil deler av det vestlige USA bli behandlet med denne spektakulære begivenheten. Under en ringformet solformørkelse vil månen posisjonere seg foran solen, delvis skjule lyset og skape en strålende ring eller ring. I motsetning til en total solformørkelse der månen blokkerer solen fullstendig, er ikke månen stor nok til å skjule sollyset fullstendig under en ringformørkelse.

Formørkelsen vil være synlig i spesifikke områder som starter med Eugene og Medford i Oregon klokken 9:15. Formørkelsen vil da kunne observeres i Elko, Nevada klokken 9:22, og senere i det sørlige Utah. Albuquerque, Roswell, Midland, San Antonio og Corpus Christi er blant de andre stedene hvor formørkelsen vil være synlig. Imidlertid vil bare trange regioner i Oregon, Texas, Mexico, Mellom-Amerika, Colombia og Brasil oppleve hele ildringen. Resten av det sammenhengende USA vil kunne være vitne til en delvis solformørkelse.

Ringformørkelser er svært sjeldne. Sist gang USA opplevde en var 20. mai 2012, over Texas og Southwest. Den neste ringformede solformørkelsen er spådd å inntreffe i 2046, men bare små deler av det sørlige Oregon, det nordlige California, det ekstreme nordvestlige Nevada og det sørvestlige Idaho vil ha muligheten til å være vitne til det.

Det er avgjørende å ta riktige forholdsregler når du ser på formørkelsen. For å unngå permanent øyeskade anbefales det å bruke beskyttende formørkelsesbriller. Alternativt kan du lage en "nålshull-projektor" for trygt å observere et bilde av solen eller se etter naturlige projeksjoner av lys gjennom bladene på trærne.

Opplev denne sjeldne himmelbegivenheten og beundre den fortryllende «Ring of Fire»-solformørkelsen, et skue som vil fengsle de som er heldige nok til å være vitne til det på førstehånd.

