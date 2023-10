"Ring of Fire" solformørkelse fengsler millioner over hele Amerika

By

Millioner av mennesker over hele Amerika ble behandlet på et spektakulært show på lørdag da en sjelden «ring of fire»-solformørkelse forårsaket mørkere himmel og halvmåneformede skygger på bakken. Formørkelsen oppstår når månen beveger seg foran solen, og etterlater bare en strålende sirkel av solens ytterkant synlig.

I den karibiske feriebyen Cancún samlet hundrevis av mennesker seg ved planetariet for å være vitne til formørkelsen. Noen brukte boksprojektorer, teleskoper og spesialbriller for å observere hendelsen på en trygg måte. Spente barn plystret, og voksne løftet armene i ærefrykt da formørkelsen inntraff.

Utenfor planetariet undret selgere som selger planter seg over de unike skyggene som kastes av det skiftende sollyset som filtreres gjennom bladene på trærne. Carmen Jardines, en av leverandørene, beskrev øyeblikket som om verden ble stille og tåkete, bare for at fuglene skulle begynne å synge igjen øyeblikk senere.

For Pilar Cáceres, en pensjonert grunnskolelærer, var det en følelse av energi i å være vitne til formørkelsen. Hun fulgte dens skygge gjennom et stykke papp, og nyter forbindelsen med naturens under.

De gamle Maya-astronomene omtalte formørkelser som «knust sol» og kan ha brukt mørkt vulkansk glass for å beskytte øynene. Mens en total solformørkelse dekker solen fullstendig, etterlater en ring av ildformørkelse en lys, brennende kant.

Formørkelsen varte fra 2 1/2 til tre timer på et gitt sted, med ildring-delen som varte fra tre til fem minutter, avhengig av stedet. Banen til formørkelsen inkluderte deler av USA, Mexico og flere sentral- og søramerikanske land.

Eclipse-overvåkere i USA reiste til avsidesliggende hjørner av landet for å få det beste utsiktspunktet. I Albuquerque var formørkelsen på linje med en internasjonal ballongfiesta, og skapte en dobbel godbit for tilskuere og luftballongpiloter som inkorporerte formørkelsen i sine flyvninger.

Entusiaster ved Bryce Canyon nasjonalpark i Utah undret seg over ildringen, mens jubelen lød gjennom kløftene. Besøkende i små tettsteder og byer langs formørkelsens vei opplevde en blanding av spenning, værbekymringer og bekymringer for overbefolkning.

Utenfor Amerika var folk i det sørlige Colombia og Mexico City også vitne til solformørkelsen. Tatacoa-ørkenen i Colombia ble et sted for synshemmede individer til å oppleve formørkelsen gjennom hevet kart og temperaturendringer.

Arrangementet etterlot en varig innvirkning på mange, inspirerende ærefrykt og en lidenskap for vitenskap. En ung observatør i Colombia uttrykte sin kjærlighet til astronomi, og kalte det en «spektakulær opplevelse» som var den beste han hadde sett i livet.

Mens denne sjeldne "ildring"-formørkelsen var et fantastisk syn for de som var vitne til den, vil den neste inntreffe i oktober neste år på den sørligste spissen av Sør-Amerika. Antarktis vil oppleve en ring av brannformørkelse i 2026, og det vil være 2039 før en annen er synlig.

kilder:

– NASA (https://www.nasa.gov/)

– Associated Press (AP)