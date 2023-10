Solformørkelse vil inntreffe over hele Nord-Amerika 14. oktober 2023

Lørdag 14. oktober vil det skje en solformørkelse over hele Nord-Amerika. Formørkelsen vil være ringformet, noe som betyr at månen ikke vil blokkere solen fullstendig, og skaper en "ring av ild"-effekt for seerne langs den mørkeste delen av banen. Formørkelsen vil starte over Stillehavet vest for Vancouver Island og spore sørøstover, og gjøre landfall i Oregon. Den vil deretter krysse syv andre amerikanske stater før de flytter til Mexico og Sør-Amerika.

I Canada vil formørkelsen være en delvis formørkelse. Ulike regioner vil oppleve varierende grad av synlighet. Vancouver og BCs Okanagan-region vil se rundt 80 % av formørkelsen, mens Calgary vil se rundt 70 %, Regina 60 %, Winnipeg 50 %, Toronto 30 %, Montreal 20 %, og Atlanterhavsprovinsene 10 %.

Det er ikke trygt å se på formørkelsen uten riktig øyebeskyttelse, da det kan forårsake alvorlig øyeskade. Spesialisert øyebeskyttelse designet for solenergi anbefales. Det er også advart mot å se formørkelsen gjennom en kameralinse, kikkert eller et teleskop uten et spesielt solfilter.

Et interaktivt kart over formørkelsens vei er tilgjengelig online for de som er interessert i å spore banen. Hoteller langs banen til formørkelsen bestiller allerede, så det anbefales å sikre overnatting på forhånd hvis du planlegger å reise for å se formørkelsen.

Kilde: Global News