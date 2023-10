Sounds of the Ocean: Effekten av støyforurensning og klimaendringer

Undervannsverdenen blir ofte oppfattet som et stille og rolig sted. Imidlertid kunne denne forestillingen ikke være lenger fra sannheten. I motsetning til hva mange tror, ​​vrimler havet av lyd, fra de hjemsøkende sangene til knølhval til de komplekse kommunikasjonsnettverkene til ulike fiskearter. Faktisk beveger lyd seg raskere og lenger i vann enn i luft, noe som gjør den til et viktig element i livet i havet.

Det er fascinerende å vurdere hvordan vår forståelse av havet og dets innbyggere har utviklet seg over tid. I 1943 oppfant den franske ingeniøren Emile Gagnon og marineløytnant Jacques Cousteau det selvforsynte undervannspusteapparatet (SCUBA), som revolusjonerte vår evne til å utforske havdypet. Cousteau, med sine banebrytende TV-dokumentarer, spilte en avgjørende rolle i å popularisere og kaste lys over havets vidundere, omtrent som David Attenborough gjør i dag.

Gjennom historien har vi feilaktig sett på havet som et stille rike. Ørene våre, tilpasset luftbårne vibrasjoner, sliter med å oppfatte lydbildet under vann. Cousteau selv mente at lyden var fraværende i dypet. Imidlertid vet vi nå at havet er en symfoni av lyder, med marine skapninger som bruker komplekse vokaliseringer for kommunikasjon, navigasjon og jakt.

Men som med mange miljøutfordringer, har menneskelig aktivitet forstyrret denne delikate balansen. Støyforurensning fra kilder som skipsmotorer, vindturbininstallasjoner og marineøvelser har økt jevnt siden den industrielle revolusjonen. Den konstante summingen av undervannsstøy har tvunget marine dyr, som hvaler, til å rope høyere for å bli hørt over kakofonien.

Dessverre bringer en ny studie fra Universitetet i Utrecht enda mer bekymringsfulle nyheter. Forskerne fant at havoppvarming, drevet av klimaendringer, forverrer problemet med støyforurensning under vann. Varmere og surere vann forbedrer lydoverføringen gjennom vann, noe som gjør havet enda mer støyende. Klimaendringer vil også føre til lagdeling i Nord-Atlanteren, og skape en «lydkanal» som lar støy reise videre.

Virkningen av denne økende undervannsstøyforurensningen er betydelig og vidtrekkende. Marint liv er avhengig av lyd for å overleve, fra å finne kamerater til å finne mat og unngå rovdyr. Forstyrrede lydlandskap kan forstyrre disse vitale prosessene, og føre til befolkningsnedgang og økosystemubalanser.

For å beskytte det delikate akustiske miljøet i havet, er det avgjørende å redusere menneskeskapte kilder til undervannsstøy og dempe effektene av klimaendringer. Strengere regler for skipsfart, konstruksjonsaktiviteter og marineøvelser kan bidra til å minimere påvirkningen. I tillegg er talsmann for bærekraftig praksis og bevaring av marine habitater avgjørende for å bevare det naturlige lydbildet til havene våre.

Så, neste gang du ser på havets vidstrakter, husk at under dets tilsynelatende rolige overflate ligger en verden som lever av lyd – en verden vi må strebe etter å beskytte av hensyn til alle dens innbyggere.

Kilde: Utrecht University https://www.utrechtuniversity.nl/