Forskere rekonstruerer ansiktet til nøkkelfossil i Great Ape and Human Evolution

Forskere fra American Museum of Natural History, Brooklyn College og Catalan Institute of Paleontology Miquel Crusafont har med suksess rekonstruert ansiktet til Pierolapithecus catalaunicus, et betydelig fossil i studiet av menneskeaper og menneskelig evolusjon.

Pierolapithecus catalaunicus, en art som levde for rundt 12 millioner år siden, er avgjørende for å forstå mosaikken til hominid-evolusjon. Det er en av få arter kjent fra et godt bevart kranium og delvis skjelett, og gir verdifull innsikt i dens plassering i hominid-slektstreet og dets biologi.

Den tidligere forståelsen av Pierolapithecus antydet at den hadde en oppreist kroppsplan før den utviklet tilpasninger for å henge og bevege seg blant tregrener. På grunn av skade på kraniet har imidlertid debatter om dens evolusjonære posisjon vedvart.

For å løse disse spørsmålene brukte forskerne CT-skanninger for å praktisk talt rekonstruere kraniet til Pierolapithecus og sammenlignet det med andre primatarter. De modellerte også utviklingen av nøkkeltrekk ved ape-ansiktsstrukturen. Funnene deres avslørte at Pierolapithecus deler likheter i generell ansiktsform og størrelse med både fossiliserte og levende store aper, men har også distinkte ansiktstrekk som ikke finnes hos andre aper i midten av miocen.

Resultatene støtter ideen om at Pierolapithecus representerer et av de tidligste medlemmene av menneskeapen og menneskefamilien. Den evolusjonære modelleringen viste at kraniet til Pierolapithecus er nærmere i form og størrelse den forfedres form som levende menneskeaper og mennesker utviklet seg fra. Funnene tyder også på at gibboner og siamangs, de "mindre apene", har gjennomgått størrelsesreduksjon sammenlignet med deres forfedre.

Denne studien understreker viktigheten av å rekonstruere og analysere godt bevarte fossiler for å bedre forstå utviklingen til menneskeaper og mennesker. Ved å få innsikt i biologien og de fysiske egenskapene til eldgamle arter som Pierolapithecus, kan forskere ytterligere forbedre vår forståelse av vår egen evolusjonshistorie.

