Forskere utvikler arsen-legerte fosfor nanobånd for å forbedre enhetens ytelse

Forskere ved University College London (UCL) har fått et betydelig gjennombrudd innen nanomaterialer. De har utviklet ett-atom-tykke bånd sammensatt av fosfor legert med arsen, som har potensial til å forbedre ytelsen til forskjellige enheter, inkludert batterier, superkondensatorer og solceller.

Fosfor nanobånd ble først oppdaget av teamet ved UCL i 2019. Siden den gang har de blitt hyllet som et "vidundermateriale" med potensial til å revolusjonere et bredt spekter av bruksområder. Imidlertid har rene fosformaterialer begrenset ledningsevne, noe som begrenser bruken av dem i visse enheter.

I deres siste studie publisert i Journal of the American Chemical Society fant forskerne at ved å tilsette små mengder arsen til fosfornanobåndene, var de i stand til å forbedre ledningsevnen betydelig ved temperaturer over -140 °C. Dette gjennombruddet beholdt ikke bare de nyttige egenskapene til de fosfor-bare båndene, men åpnet også nye muligheter for energilagring, nær-infrarøde detektorer brukt i medisin, og til og med kvantedatabehandling.

Forskerteamet mener at den samme teknikken kan brukes for å lage legeringer som kombinerer fosfor med andre elementer som selen eller germanium. Denne allsidigheten innen legering åpner en verden av muligheter for å kontrollere egenskapene til disse nanomaterialene og utvide deres potensielle anvendelser.

Produksjonsprosessen av disse arsen-fosfor nanobåndene innebærer å blande krystaller dannet fra plater av fosfor og arsen med litium oppløst i flytende ammoniakk. Denne blandingen gjennomgår en rekke kjemiske reaksjoner, som resulterer i dannelse av bånd med noen få lag høye, flere mikrometer lange og titalls nanometer brede. En av nøkkelegenskapene til disse nanobåndene er deres høye "hullmobilitet", som forbedrer effektiviteten til elektrisk strømflyt.

Forskerne forventer at disse nanobåndene kan produseres i skala i flytende form, noe som gjør dem kostnadseffektive og egnet for et bredt spekter av bruksområder. Deres utrolige potensial for å forbedre ytelsen til enheter innen energilagring og solenergi kan bane vei for betydelige fremskritt innen fornybar teknologi.

FAQ

Hva er fosfor nanobånd?

Fosfor nanobånd er ett-atom-tykke bånd sammensatt av fosforatomer. De har unike egenskaper som gjør dem attraktive for ulike bruksområder, inkludert energilagring og solceller.

Hvordan forbedrer arsen-legerte fosfor nanobånd enhetens ytelse?

Ved å tilsette små mengder arsen til fosfornanobånd, forbedres deres ledningsevne betydelig. Denne forbedringen gir bedre energilagring i batterier, økt effektivitet i solceller og potensielle bruksområder i kvantedatabehandling og medisinske detektorer.

Kan fosfor nanobånd kombineres med andre grunnstoffer?

Ja, forskere mener at fosfor nanobånd kan legeres med andre elementer som selen eller germanium for å forbedre egenskapene deres ytterligere og utvide deres potensielle anvendelser.

Hva er produksjonsprosessen av arsen-legerte fosfor nanobånd?

Produksjonsprosessen går ut på å blande krystaller dannet av plater av fosfor og arsen med litium oppløst i flytende ammoniakk. Denne blandingen gjennomgår kjemiske reaksjoner for å danne nanobånd som kan brukes i forskjellige enheter.