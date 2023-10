Ny innsikt i utviklingen av nanomotorer

By

Forskere ved universitetet i Bonn har nylig gjort en banebrytende oppdagelse i utviklingen av nanomotorer. Ved å bruke en smart mekanisme som ligner på en håndgrepstrener, har de med suksess skapt en nanomotor som kan utføre pulserende bevegelser. Denne nanomotoren, som måler bare en titusendels millimeter, har potensial til å revolusjonere nanoteknologifeltet.

Forskerne gjenbrukte en mekanisme som finnes i hver celle, kjent som RNA-polymeraser, for å drive de pulserende bevegelsene til nanomotoren. RNA-polymeraser er ansvarlige for å kopiere tegningene til proteiner i en celle. Ved å feste en RNA-polymerase til et av håndtakene på nanomotoren og spenne en DNA-streng mellom håndtakene, klarte forskerne å generere en pulserende handling.

Operasjonssyklusen til nanomotoren innebærer at RNA-polymerasen kopierer DNA-tråden og gradvis trekker håndtakene sammen. En termineringssekvens på DNA signaliserer polymerasen til å frigjøre tråden, slik at fjæren kan slappe av og flytte håndtakene fra hverandre. Denne syklusen gjentas, og skaper en pulserende bevegelse.

For å gi energi til nanomotoren, bruker RNA-polymerasen nukleotidtrifosfater, som frigjøres når en ny bokstav festes til DNA-strengen. Motoren kan bare fortsette å gå når et tilstrekkelig antall av disse nukleotidtrifosfatene er tilgjengelige.

Dette gjennombruddet har betydelige implikasjoner for fremtiden til nanoteknologi. Nanomotoren kan enkelt kombineres med andre strukturer, slik at den kan navigere på overflater og potensielt bli hjertet i komplekse nanomaskiner. Fremtidig forskning vil fokusere på å optimalisere motorens pulsasjonshastighet og utvikle en clutchmekanisme for å kontrollere strømforbruket.

Denne oppdagelsen åpner for nye muligheter for utvikling av nanomotorer og bringer oss et skritt nærmere å utnytte nanoteknologiens kraft. Implikasjonene for ulike bransjer, inkludert medisin og ingeniørfag, er enorme. Spennende tider ligger foran oss når forskere fortsetter å utforske potensialet til nanomotorer og deres applikasjoner.

