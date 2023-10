Smeltingen av Grønlands isdekke kan øke havnivået over en meter

En ny studie har funnet at brudd på grensene for global oppvarming kan føre til at Grønlands isdekke øker havnivået med mer enn en meter. Smeltingen av isdekket har bidratt med over 20 % til observert havnivåstigning siden 2002, og utgjør en betydelig trussel mot kyst- og øysamfunn. Forskere brukte to modeller for å vurdere hvordan innlandsisen ville reagere på fremtidige temperaturøkninger, og resultatene antydet at tap av innlandsis kunne utløses hvis globale gjennomsnittstemperaturer oversteg et område på 1.7C-2.3C over førindustrielle nivåer. Dette kan føre til nesten fullstendig smelting av isdekket over hundrevis eller tusenvis av år, noe som kan resultere i en potensiell syv meter høy havnivåstigning. Men hvis temperaturen ble rullet tilbake til Paris-avtalens 1.5C-grense raskt nok ved å redusere klimagassutslipp og implementere karbonfangst- og lagringsteknologier, kunne de verste effektene unngås. Studien fremhever behovet for å snu den nåværende oppvarmingstrenden i løpet av de neste århundrene for å forhindre irreversible skader.

Forskerne oppdaget også at Grønlandsisen er mer motstandsdyktig mot kortvarig oppvarming enn tidligere antatt. Imidlertid understreket de at det ville være mye mer utfordrende å returnere temperaturen til en sikker terskel for innlandsisen enn å holde temperaturen under den terskelen i utgangspunktet. Studiens funn understreker hvor presserende det er å ta tak i klimaendringer gjennom global innsats for å redusere utslipp og arbeide mot bærekraftige løsninger.

Forskningen gir viktig innsikt i de potensielle konsekvensene av global oppvarming på isdekkets smelting og stigende havnivå. Den krever umiddelbare tiltak for å dempe klimaendringene for å beskytte sårbare samfunn og økosystemer fra økt flom og forflytning. De kommende FN-samtalene om klimaendringer i Dubai vil være avgjørende for å utforme internasjonal politikk og forpliktelser for å redusere klimagassutslipp og tilpasse seg virkningene av klimaendringer.

kilder:

- Natur: "Grønlandsisen kan forårsake 1 meter global havnivåstigning" (DOI: 10.1038/s41586-022-05039-2)

– AFP: «Smelting på Grønland kan løfte havnivået med en meter, sier forskere»