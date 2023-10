Utviklingen av lastebilmonterte attenuatorer: Fra kollisjonstesting til forbedret sikkerhet

Lastebilmonterte attenuatorer (TMA) har blitt et kjent syn på motorveier, og gir et viktig lag med beskyttelse for arbeidere i byggesoner. Selv om disse enhetene er vanlige i dag, kan deres opprinnelse spores tilbake til tidlig på 1980-tallet da California Department of Transportation (Caltrans) tok fatt på et ambisiøst kollisjonstestprosjekt for å foredle TMA-design.

Opprinnelig ansett som et nytt konsept, er TMA-er store bokser festet til bakrammene på lastebiler. Deres formål er å absorbere støtet fra en kollisjon og dempe kraften som utøves på både kjøretøyet og arbeiderne innenfor byggesonen. I 1982 produserte Caltrans en film som dokumenterte kollisjonstestene deres, som kulminerte med utviklingen av effektive TMA-design.

Caltrans sine kollisjonstester involverte 18 forskjellige biler av forskjellige merker og modeller, samt en mishandlet dumper. De første krasjene uten demper demonstrerte de ødeleggende konsekvensene, spesielt for biler fra 1970-tallet. En kollisjonstestdukke, kreativt kalt "Willie Makeit", ble også med i eksperimentene.

I stedet for å stole på kommersielle TMA-enheter, testet Caltrans sine egne design basert på et materiale kalt Hexcell, en honeycomb av aluminium. Bemerkelsesverdig nok er aluminiumet i Hexcell bare 7/10,000 XNUMX-deler av en tomme tykt – tilsvarende tykkelsen på standard kjøkkenaluminiumsfolie. Til tross for sin tynnhet, viste de Hexcell-baserte attenuatorene eksepsjonell ytelse under testene.

Caltrans eksperimenterte med ulike design, og slo seg til slutt på et arrangement med stadig større blokker med Hexcell for å sakte bremse det innkommende kjøretøyet. De utsatte hvert design for strenge tester med både store og små bilmodeller. Testene ble utført på en asfaltstrekning uten behov for et omfattende krasjlaboratorium, som viser en praktisk, gjør-det-selv-tilnærming.

Gjennom disse kollisjonstestene demonstrerte Caltrans effektiviteten til TMA-er for å forbedre arbeidernes sikkerhet. Anslagshastighetene ble nøye kontrollert, med vellykkede tester som sikret hastigheter under 27 mph (43 km/t) - tilsvarende å hoppe av en tre-etasjers bygning. Denne forpliktelsen til sikkerhet og innovasjon bidro til betydelige fremskritt innen overlevelse av motorvognulykker siden 1980-tallet.

I dag fortsetter TMA-er å utvikle seg, og inkluderer tilleggsfunksjoner og teknologier for å øke sikkerheten for både arbeidere og bilister. Takket være engasjementet til organisasjoner som Caltrans, er byggesoner nå bedre rustet til å beskytte de på veien og presse tilbake mot fysikkens utilgivelige lover.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er en lastebilmontert attenuator (TMA)?

En TMA er en enhet festet bak på en lastebil i arbeidssoner på motorveier. Formålet er å absorbere støtet fra en kollisjon og beskytte både kjøretøyet og arbeiderne innenfor byggesonen.

2. Hvordan fungerer dempere på lastebil?

TMA-er består vanligvis av store bokser festet til lastebilens bakramme. De er designet for å bremse ned og dempe støtet fra et kjøretøy som kolliderer inn i dem, og minimere kraften som utøves på begge kjøretøyene som er involvert.

3. Hvilket materiale brukes i lastebilmonterte attenuatorer?

Et vanlig materiale som brukes i TMA-er er Hexcell, en honeycomb av aluminium. Dette materialet er utrolig tynt, omtrent 7/10,000 XNUMX-deler av en tomme tykt.

4. Hvordan kollisjonstestes lastebilmonterte attenuatorer?

Krasjtester involverer simulering av kollisjoner for å vurdere og avgrense TMA-design. Kollisjonstestdukker, ulike bilmodeller og annet måleutstyr brukes til å evaluere ytelsen til demperene under ulike scenarier og kollisjonshastigheter.

5. Hvordan har lastebilmonterte dempere forbedret sikkerheten?

Lastebilmonterte dempere har betydelig forbedret sikkerheten i byggesoner ved å absorbere kollisjonsstøt og redusere kraften som utøves på kjøretøy og arbeidere. Deres utvikling og fremskritt innen design har bidratt til forbedret overlevelsesevne i bilulykker.