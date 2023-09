Ny oppdagelse avslører ledetråder for å finne rosa diamanter

En ny studie utført av forskere ved Curtin University i Australia har identifisert en tredje ingrediens som er nødvendig for dannelsen av rosa diamanter på jordens overflate. Studien fokuserte på diamantrike bergarter fra Argyle-vulkanene i Vest-Australia, ved å bruke laserstråler for å analysere sammensetningen. Funnene tyder på at i tillegg til karbon og krefter fra kolliderende tektoniske plater, krever tilstedeværelsen av rosa diamanter kontinenter som ble strukket under kontinentalt oppbrudd for hundrevis av millioner av år siden.

Oppdagelsen av denne manglende ingrediensen kan ha betydelige implikasjoner for det globale søket etter nye rosa diamantforekomster. Hovedforsker Dr. Hugo Olierook forklarte at når landmasser strekker seg, dannes det hull i jordskorpen, slik at diamantbærende magma kan stige til overflaten. Argyle-regionen, hvor studien fant sted, ble dannet som et resultat av at et eldgammelt superkontinent brøt fra hverandre.

Dr. Olierook forklarte videre at kollisjonen av landmasser skaper et skadet område eller "arr" som aldri vil gro helt, og det er innenfor disse arrde områdene at rosa diamanter kan bli funnet. Han nevnte at så lenge dyp karbon, kontinental kollisjon og strekking er tilstede, kan det være mulig å oppdage nye kilder til rosa diamanter.

Til tross for denne spennende oppdagelsen, vil det ikke være uten utfordringer å finne nye forekomster av rosa diamanter. De fleste diamantforekomster har historisk blitt funnet i midten av gamle kontinenter, hvor vertsvulkaner er eksponert på overflaten. Argyle-regionen, derimot, ligger ved suturen til to eldgamle kontinenter, som ofte er dekket av sand og jord. Dette betyr at det er en mulighet for uoppdagede rosa diamantbærende vulkaner, også innenfor Australia.

Forskningen, som er publisert i tidsskriftet Nature Communications, kaster ikke bare lys over de geologiske prosessene bak dannelsen av rosa diamanter, men gir også verdifull innsikt for diamantindustrien. Rosa diamanter er sjeldne og svært ettertraktede edelstener, og Argyle-vulkanen har produsert over 90% av verdens forsyning. Å forstå forholdene som kreves for deres dannelse kan lede fremtidig letearbeid og potensielt føre til oppdagelsen av nye kilder til disse edelsteinene.

