Ny forskning utnytter naturens ninjaer for å beskytte kiwi og bier

Kiwi-forskere utforsker en banebrytende løsning for å bekjempe farlige patogener i landbrukssektoren ved å bruke naturens ninjaer – fagbiokontroller. Begrepet "naturens ninjaer" ble laget av Dr. Heather Hendrickson, en universitetslektor ved University of Canterbury, for å beskrive virus som spesifikt angriper skadelige bakterier uten å skade nyttige. I motsetning til antibiotika som ofte har et bredt spekter av aktivitet, har fager et begrenset vertsområde, noe som gjør dem svært målrettede og effektive i å bekjempe patogener.

I et banebrytende forsøk har Dr. Hendricksons tverrfaglige forskerteam blitt tildelt $8.9 millioner fra 2023 Ministry of Business, Innovation and Employment Endeavour Fund for å utvikle fag-"cocktailer" for å takle viktige landbrukspatogener. Initiativene fokuserer først og fremst på å bekjempe kiwi-vinekreft (Psa) og det amerikanske foulbrood-viruset som påvirker honningbier.

Fordelen med å bruke fag ligger i deres evne til å spesifikt infisere målrettede patogener samtidig som de skåner andre mikroorganismer som er avgjørende for organismens helse. For eksempel, hvis en fag blir administrert til en honningbi, vil den direkte angripe det spesifikke patogenet uten å påvirke biens gunstige tarmbakterier. Denne presisjonsmålrettingsmekanismen minimerer risikoen for å forstyrre den generelle helsen til organismen som beskyttes.

Å utnytte fagbiokontroll har betydelige implikasjoner for New Zealands landbrukssektor. Ved å utvikle skreddersydde fagløsninger håper forskerne å øke produktiviteten og sikkerheten i næringsmiddelindustrien samtidig som de fremmer miljøbevissthet. Videre har prosjektet som mål å styrke produksjonsbioindustrien, skape høyt kvalifiserte arbeidsplasser og lette tilgangen til globale markeder.

Forskningssamarbeidet inkluderer anerkjente institusjoner som University of Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd og Apiculture New Zealand. Urfolksperspektiver, ledet av maori-forskere og forskere, gir verdifull innsikt i prosjektets implikasjoner for taiao (miljø), spesielt gitt utbredelsen av maori-ledede virksomheter i primærsektoren.

Den langsiktige visjonen for denne bestrebelsen strekker seg utover landbrukssektoren. Dr. Hendrickson mener at ved å etablere nødvendig infrastruktur og ekspertise for å trygt utnytte fager i landbruket, kan plattformen utvides til å adressere nye trusler mot matproduksjon og til og med målrette mot medisinsk relevante menneskelige patogener. Denne forskningen åpner for spennende muligheter for fremtiden for sykdomskontroll og biosikkerhet i ulike bransjer.

Prosjektet har allerede fått støtte fra interessenter, inkludert birøktere som generøst ga jordprøver. Som et tegn på takknemlighet oppkalte forskere de oppdagede fagene etter bidragsytere, og noen ble oppkalt etter kjente skikkelser som Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield og til og med birøkterne selv.

Ved å utnytte kraften til naturens ninjaer er New Zealand godt posisjonert til å revolusjonere sykdomskontroll i landbruket, beskytte vitale økosystemer og potensielt bane vei for nye tilnærminger for å bekjempe menneskelige patogener.

FAQ

Hva er fagbiokontroller?

Fagbiokontroller er virus som spesifikt retter seg mot og angriper skadelige bakterier i organismer, og tilbyr en svært målrettet tilnærming til sykdomskontroll.

Hvordan skiller fager seg fra antibiotika?

I motsetning til antibiotika, som kan skade både skadelige og gunstige bakterier, har fager et begrenset vertsområde, slik at de kan målrette mot spesifikke patogener uten å påvirke gunstige mikroorganismer.

Hvilke patogener sikter forskerne mot?

Forskningen er først og fremst fokusert på å bekjempe kiwi-vine canker (Psa) og American Foulbrood (AFB) virus, som utgjør en trussel mot honningbier.

Hva er den potensielle effekten av denne forskningen?

Forskningen har potensial til å øke produktiviteten og sikkerheten i landbrukssektoren, samtidig som den styrker produksjonsbioindustrien, skaper høyt kvalifiserte arbeidsplasser og letter tilgang til miljøbevisste globale markeder. Videre kan denne forskningen ha implikasjoner for å bekjempe nye trusler i matproduksjon og til og med målrette menneskelige patogener.

Hvem er involvert i forskningssamarbeidet?

Samarbeidet inkluderer forskere fra University of Canterbury, University of Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, og Apiculture New Zealand. Māori-forskere og forskere gir også verdifulle urfolksperspektiver.