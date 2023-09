Utforsk dypet av Sierra de Atapuerca

En fersk geologisk studie utført av Josep M. Parés og hans team ved Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) har fordypet seg i undergrunnen av Sierra de Atapuerca i Spania. Studien, publisert i tidsskriftet Marine and Petroleum Geology, hadde som mål å forstå den dype strukturen i området og dets geologiske forbindelser.

Forskningen viste at materialene som er tilstede under overflaten er kalksteinene som er synlige langs Sierra de Atapuerca. Disse materialene er bare "toppen av isfjellet" av en mye større undergrunnsstruktur som strekker seg over 5 km bred. Denne strukturen ble dannet på grunn av tilstedeværelsen av myke materialer, spesielt trias-lutitter og evaporitter, som gjorde at lagene kunne bevege seg.

Studien kastet også lys over det geologiske arrangementet til Sierra de Atapuerca. Tradisjonelt beskrevet som en antikline, viste det geologiske arbeidet at denne strukturen går over en dybde på 1,000 meter. På den dybden hviler de mesozoiske lagene på en paleozoisk kjeller, som er stiv og krystallinsk. Resultatene indikerer at foldingen av lagene ble muliggjort av eksistensen av spesifikke materialer som fungerer som smøremidler eller løsrivelsesnivåer, slik at lagene kan gli over den stive kjelleren. Når det gjelder Duero-bassenget, består løsrivelsesnivået av materialer fra triasperioden, som er mekanisk svake og letter bevegelsen og foldingen av de overliggende lagene.

Funnene i denne studien gir verdifull innsikt i den dype strukturen til Sierra de Atapuerca og dens geologiske forbindelser. Å forstå undergrunnsgeologien til denne regionen er avgjørende for videre forskning på dens geologiske historie og potensielle implikasjoner for menneskelig evolusjon.

