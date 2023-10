Cellenes indre maskineri: Hvordan de reagerer på varmestress

Forskere ved University of Chicago har brukt avanserte bildeteknikker for å få innsikt i hvordan celler reagerer på varmestress. Forskerteamet, ledet av Asif Ali og David Pincus, fokuserte på varmesjokkresponsen, en biologisk tilpasningsmekanisme som finnes i både encellet gjær og mennesker. Teamet brukte en ny avbildningsteknikk kalt gitterlysark 4D-avbildning, som skaper fulldimensjonale bilder av komponenter i levende celler.

Studien, publisert i Nature Cell Biology, avslørte at som svar på varmesjokk, bruker celler en beskyttende mekanisme for sine foreldreløse ribosomale proteiner. Disse proteinene, som er essensielle for vekst, er svært sårbare for aggregering når normal cellebehandling stenges. Teamet oppdaget at cellene bevarer disse proteinene i væskelignende kondensater. Når varmesjokket avtar, hjelper molekylære chaperoneproteiner med å spre disse kondensatene, og letter integreringen av de foreldreløse proteinene i funksjonelle modne ribosomer.

Studien viste også at celler som ikke er i stand til å opprettholde den flytende tilstanden til kondensatene, har forsinket utvinningen, og faller bak ti generasjoner mens de sliter med å reprodusere de tapte proteinene. Denne forskningen gir verdifull innsikt i de grunnleggende mekanismene for cellulær tilpasning og kan ha implikasjoner for å forstå og behandle menneskelige sykdommer knyttet til feilfoldede eller aggregerte proteiner, som kreft og nevrodegenerative lidelser.

De innovative bildeteknikkene som er brukt i denne studien har gjort det mulig for forskere å visualisere foreldreløse ribosomale proteiner i celler i sanntid, noe som gir en ny forståelse av cellulære prosesser som tidligere var usynlige. Denne forskningen markerer et betydelig skritt fremover innen cellebiologi og fremhever viktigheten av tilpasning for cellulær overlevelse.

kilder:

– Nature Cell Biology Journal, 16. oktober 2023