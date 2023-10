Forskere avdekker årsaken til det største Mars-skjelvet

Forskere fra University of Oxford har identifisert årsaken til det største Mars-skjelvet som noen gang er registrert. I motsetning til den opprinnelige troen, ble jordskjelvet på 4.7, kalt S1222a, ikke utløst av et meteorittnedslag, men snarere av betydelig tektonisk aktivitet i Mars-skorpen. Hendelsen, som varte i minst seks timer, ble oppdaget av NASAs InSight-lander 4. mai 2022.

For å undersøke årsaken til skjelvet, samarbeidet Dr. Benjamin Fernando, hovedforskeren, med ulike romorganisasjoner, inkludert European Space Agency, Chinese National Space Agency, Indian Space Research Organisation og De forente arabiske emiraters romorganisasjon. Denne felles innsatsen tillot teamet å analysere data fra flere satellitter som kretser rundt Mars, og dekker et stort overflateareal på 144 millioner km2.

Til tross for likheten mellom skjelvet og tidligere utløst av meteoroidnedslag, fant forskerteamet ingen bevis på et nytt krater etter måneder med leting. Dette førte til at de konkluderte med at skjelvet var et resultat av frigjøring av stress i Mars-skorpen, snarere enn fra en ekstern påvirkning.

Dr. Fernando forklarte at stresset i Mars'skorpen er et resultat av milliarder av år med evolusjon, inkludert differensiell avkjøling og krympende hastigheter til forskjellige deler av planeten. Mens årsakene til varierende stressnivåer fortsatt er uklare, bidrar funn fra denne studien til videre undersøkelser. Å forstå disse stressmønstrene kan være avgjørende for å finne egnede steder for fremtidige menneskelige bosetninger på Mars.

Samarbeidet til dette prosjektet som involverer flere romoppdrag har blitt hyllet som en blåkopi for vellykkede internasjonale partnerskap innen utforskning av dypt rom. Funnene kaster lys over den unike geologiske dynamikken til Mars og markerer et betydelig skritt mot å avdekke mysteriene til den røde planeten.

