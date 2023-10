Effektiv behandling funnet for svovelsennepsforgiftning

Svovelsennep, et kjemisk krigføringsmiddel som er mye brukt i krigføring siden første verdenskrig, har lenge vært en utfordring for forskere med å finne en effektiv behandling. Imidlertid har en nylig studie utført av to forskere fra South Dakota State University oppdaget en potensiell terapeutisk tilnærming til behandling av svovelsennepsforgiftning.

Tidligere forskning på svovelsennep har vist at gassen har både umiddelbare og langsiktige effekter på ofrene. Umiddelbare effekter inkluderer en bitter smak i munnen, lukt av hvitløk, hodepine, synstap, blemmer og blødende hud. Langtidseffektene kan manifestere seg opptil 40 år etter eksponering og inkluderer komplikasjoner i lungene, øynene og huden.

Vanskeligheten med å finne en behandling ligger i det faktum at svovelsennep har flere mekanismer for å angripe kroppen, noe som gjør den forskjellig fra andre kjemiske våpen som retter seg mot et enkelt enzym. Forskerne har imidlertid identifisert et molekyl kalt methimazol som viser et nivå av reaktivitet med svovelsennep uten å forårsake hudskade.

Methimazol kan potensielt tjene som et effektivt behandlingsalternativ for svovelsennepsforgiftning. Forskerne forbereder for tiden et stipend for å fremme forskningen på levende organismer og til slutt gjøre denne behandlingen allment tilgjengelig.

Funnene i denne studien gir håp for de som er utsatt for svovelsennep og gir mulighet for å redusere både de umiddelbare og langsiktige toksiske effektene av gassen. Ytterligere studier er i gang for å evaluere effekten av methimazol in vivo.

Dette gjennombruddet i å finne en effektiv behandling for svovelsennepsforgiftning markerer et betydelig fremskritt innen forskning på kjemisk krigføringsmiddeleksponering.

