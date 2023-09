Sand kan strømme oppoverbakke, oppdager Lehigh University Engineers

Ingeniørforskere ved Lehigh University har gjort en forbløffende oppdagelse - sand kan strømme oppover. Teamets funn, publisert i tidsskriftet Nature Communications, avslører at når dreiemoment og en tiltrekningskraft påføres hvert sandkorn, kan partiklene strømme oppoverbakke, opp vegger og opp og ned trapper. Dette svært uvanlige fenomenet har betydelige implikasjoner for et bredt spekter av bruksområder, fra helsetjenester til materialtransport og landbruk.

Oppdagelsen ble gjort av James Gilchrist, Ruth H. og Sam Madrid professor i kjemisk og biomolekylær ingeniørvitenskap ved Lehighs PC Rossin College of Engineering, og teamet hans. De brukte ligninger som beskriver strømmen av granulære materialer for å demonstrere at partiklene strømmet oppoverbakke som et granulært materiale.

Dr. Samuel Wilson-Whitford, avisens hovedforfatter, snublet over denne oppdagelsen ved et uhell mens han forsket på mikroinnkapsling. Han la merke til at når han roterte en magnet under et hetteglass med jernoksidbelagte polymerpartikler kalt mikroruller, begynte sandkornene å bevege seg oppover.

Forskerne fant at bruk av dreiemoment på mikrovalsene med magneter førte til at hver partikkel roterte, og skapte midlertidige dubletter som raskt dannet seg og brøt sammen. Denne kohesjonen genererte en negativ hvilevinkel på grunn av en negativ friksjonskoeffisient, slik at sandpartiklene kunne strømme oppover.

Økning av den magnetiske kraften økte kohesjonen til sandpartiklene, noe som ga dem mer trekkraft og muligheten til å bevege seg raskere. Den kollektive bevegelsen og evnen til partiklene til å feste seg til hverandre gjorde dem i stand til å utføre kontraintuitive handlinger, som å strømme opp vegger og gå i trapper. Forskerne utforsker nå bruken av mikroruller for å klatre opp hindringer, som kan ha potensielle anvendelser innen mikrorobotikk og helsevesen.

Denne banebrytende oppdagelsen åpner for nye muligheter for forskning og anvendelser for granulære materialer. Lehigh University-teamet planlegger å fortsette å studere mikrovalsene og utforske bruken av dem på forskjellige felt. De undersøker allerede applikasjoner for blanding, segregering og objektbevegelse. I tillegg utforsker de bruken av mikrovalser for å levere næringsstoffer gjennom porøse materialer.

Implikasjonene av sand som strømmer oppover er enorme, og denne oppdagelsen har potensial til å revolusjonere industrier og teknologier. Forskerteamet er glade for å fortsette sine eksperimenter og forventer å publisere flere artikler om emnet i nær fremtid.

Kilde: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1