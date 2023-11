Ny bane: 3D-utskrift av hårsekker i laboratoriedyrket hud

Hårsekkene spiller en viktig rolle for å opprettholde helsen og funksjonen til huden vår. De hjelper til med å regulere kroppstemperaturen, produserer svette og inneholder stamceller som hjelper til med hudheling. Imidlertid har eksisterende laboratoriedyrkede hudmodeller vært ufullstendige, og mangler inkludering av hårsekker. Dette gapet kan snart bygges bro, takket være banebrytende forskning utført av forskere ved Rensselaer Polytechnic Institute (RPI).

Dr. Pankaj Karande, førsteamanuensis i kjemi og bioingeniør ved RPI, og teamet hans har med hell inkorporert hårsekker i menneskelig, laboratoriedyrket hudvev ved hjelp av 3D-utskriftsteknologi. Denne prestasjonen markerer en betydelig milepæl innen vevsteknikk og åpner nye muligheter for medikamenttesting og hudtransplantasjoner.

Tradisjonelle tilnærminger til å rekonstruere hårsekkene ved å bruke menneskeavledede celler har møtt utfordringer. Tidligere studier har imidlertid vist at disse cellene, når de dyrkes i et tredimensjonalt miljø, har potensial til å generere nye hårsekker eller hårstrå. Med utgangspunkt i denne forskningen brukte Dr. Karande og teamet hans 3D bioprinting-teknikker for å lage hudmodeller som inkluderer fungerende hårsekker.

Prosessen innebar å dyrke hud- og follikkelceller i laboratoriet og konvertere dem til et bioblekk egnet for 3D-utskrift. Bio-blekk, sammensatt av proteiner og andre materialer, ble påført en tynn nål, noe som gjorde det mulig for skriveren å avsette hudlag og samtidig legge inn hårceller. Over tid fylles kanalene rundt hårcellene med hudceller, og etterligner strukturen til naturlige hårsekker.

Mens det 3D-printede hudvevet med hårsekker for tiden har en levetid på to til tre uker, viser dette gjennombruddet betydelig fremgang mot å utvikle hudtransplantater som kan vokse hår. Forlenget levetid for hudvevet er et fremtidig fokus, noe som vil muliggjøre mer avansert medikamenttesting og potensielt føre til fremskritt innen regenerativ medisin og kosmetisk testing.

Denne studien viser potensialet til 3D-utskrift for å fremme forståelsen av komplekse biologiske strukturer og deres interaksjon med aktuelle produkter. Ved å inkorporere hårsekker i laboratoriedyrkede hudmodeller, får forskere verdifull innsikt som kan forbedre utviklingen av fremtidige behandlinger for brannskader og andre hudsykdommer.

Evnen til å 3D-printe hårsekker i laboratoriedyrket hud er et bevis på den tverrfaglige tilnærmingen som brukes av RPI-forskere i skjæringspunktet mellom ingeniørvitenskap og biovitenskap. Disse fremskrittene har vidtrekkende implikasjoner for menneskers helse og utviklingen av biologisk representative hudmodeller.

FAQ

1. Hva er funksjonene til hårsekkene i huden?

Hårsekkene regulerer kroppstemperaturen, produserer svette og inneholder stamceller som fremmer hudheling.

2. Hvordan inkorporerte forskerne hårsekker i laboratoriedyrket hudvev?

Teamet ved RPI dyrket hud- og follikkelceller i laboratoriet og konverterte dem til et utskrivbart bioblekk. Dette bioblekk ble påført en tynn nål, noe som muliggjorde presis avsetning og dannelse av hudlag som inkluderte hårceller.

3. Hva er de potensielle bruksområdene for 3D-printing av hårsekker i hudmodeller?

Dette gjennombruddet kan føre til fremskritt innen medikamenttesting, regenerativ medisin og kosmetisk testing. Ved å lage mer komplekse og biologisk relevante hudmodeller kan forskere få en bedre forståelse av hvordan huden samhandler med aktuelle produkter og utvikle forbedrede behandlinger for ulike hudsykdommer.