Forskere oppdager eldgamle agaveplanter i Arizona som har vedvart i tusenvis av år

Forskere har avdekket bevis på umodifiserte agaveplantearter som ble dyrket av tidlige sivilisasjoner i Arizona, inkludert Hohokam-folket som levde mellom 300 og 1500 e.Kr. Agaveplanter har vært økonomisk og sosialt viktige i Amerika i over 9,000 år. Før dyrkingen av mais var agaveplanter en betydelig kilde til karbohydrater for disse eldgamle kulturene. Hohokam-folket brukte landbruksteknikker som å bygge terrasser for agave-tørroppdrett for å øke sitt landbrukspotensial.

Studien, publisert i Annals of Botany, fremhever betydningen av disse eldgamle agaveartene. Mens mange avlinger som er hjemmehørende i Amerika har blitt omfattende modifisert av europeiske kolonister og deres etterkommere, har disse pre-kontakt domestiserte agavene forblitt stort sett uendret i århundrer. Forskerne mener at beskyttelse av disse agaveartene er avgjørende, gitt den økte interessen for å studere de overlevende ville slektningene til moderne avlinger.

Oppdagelsen av disse eldgamle agaveplantene gir en verdifull mulighet til å studere typene avlinger dyrket av eldgamle bønder og utforske fordelene med å dyrke tørketilpassede avlinger i dag ved å bruke bærekraftige agroøkologiske metoder. Wendy Hodgson, hovedforfatteren av artikkelen, understreker viktigheten av å forstå moderne landskap som arv fra tidligere menneskelige aktiviteter i stedet for uberørte miljøer. Hun håper at samarbeid med arkeologer og urfolk vil styrke vår forståelse av eldgamle landbrukspraksis ytterligere.

Denne forskningen bidrar til pågående innsats fra Desert Botanical Garden for å dokumentere og studere agavearter i hele Arizona, sørvest og nord i Mexico. Gjenoppdagelsen av disse pre-kontakt domestiserte agavene viser den rike historien til plantedyrking i regionen. Ved å bevare og studere disse eldgamle planteartene kan forskere få innsikt i bærekraftig landbrukspraksis brukt av tidlige sivilisasjoner.

kilder:

– Wendy C Hodgson, "Pre-contact Agave Domesticates—Living Legacy Plants in Arizona's Landscape," Annals of Botany (2023). DOI: 10.1093/aob/mcad113

– Phys.org: «Forskere finner pre-columbianske agaveplanter som vedvarer i Arizona-landskap» (https://phys.org/news/2023-10-pre-columbian-agave-persisting-arizona-landscapes.html)