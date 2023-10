Forskere oppdager gammastråler med høyest energi fra Pulsar

By

Forskere som bruker HESS-observatoriet i Namibia har gjort en utrolig oppdagelse – gammastrålene med den høyeste intensiteten som noen gang er registrert fra en pulsar, en død stjerne. Disse gammastrålene hadde en energi på 20 tera-elektronvolt, som er milliarder av ganger den for synlig lys. Dette funnet utgjør en utfordring for gjeldende teorier om generering av pulserende gammastråler fra pulsarer.

Pulsarer er restene av stjerner som har eksplodert i supernovaer. Disse døde stjernene er utrolig tette og består for det meste av nøytroner. De har en diameter på bare 20 km og roterer veldig raskt, og sender ut stråler av elektromagnetisk stråling. Disse strålene, ofte referert til som strålingspulser, kan observeres hvis de sveiper over solsystemet vårt.

Forskere tror at kilden til denne strålingen er raske elektroner som produseres og akselereres i pulsarens magnetosfære når de beveger seg mot periferien. Magnetosfæren består av plasma og elektromagnetiske felt som omgir og roterer med stjernen. Når elektronene beveger seg utover, får de energi og frigjør den som strålingsstråler.

Vela-pulsaren, som ligger i stjernebildet Vela, er den lyseste pulsaren i radiobåndet og sender også ut gammastråler i giga-elektronvoltområdet. Men over en viss energiterskel slutter strålingen brått. Ved å bruke dype observasjoner med HESS, har forskere nå oppdaget en ny strålingskomponent med enda høyere energier, opptil titalls tera-elektronvolt.

Denne oppdagelsen utfordrer tidligere forståelse av pulsarer og mekanismene bak deres høyenergistråling. Det antyder at partikler kan akselereres gjennom en prosess som kalles magnetisk gjenkobling utenfor pulsarens magnetosfære. Imidlertid har denne hypotesen fortsatt vanskeligheter med å forklare hvordan en slik ekstrem stråling produseres.

Vela-pulsaren har nå rekorden for å sende ut gammastråler med høyest energi fra en pulsar. Dette funnet åpner for nye muligheter for å oppdage andre pulsarer med høyenergiske gammastråler og forbedre vår forståelse av ekstreme akselerasjonsprosesser i astrofysiske objekter.

