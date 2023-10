Forskere oppdager lovende behandling for Hospital Superbug

Forskning utført av María Soledad Ramírez, en antibiotikaresistensforsker ved Cal State Fullerton, og hennes team, har avdekket et potensielt terapeutisk alternativ for Acinetobacter baumannii, en superbug som ofte finnes på sykehus som er resistent mot mange antibiotika. Denne typen bakterier, også kjent som karbapenem-resistente Acinetobacter baumannii eller CRAB, utgjør en betydelig trussel for sårbare pasienter med svekket immunforsvar.

Forskerne fokuserte på å teste forskjellige stammer av melkesyrebakterier (LAB) for å bestemme effektiviteten deres til å hemme veksten av A. baumannii. Blant de testede stammene viste Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 seg å være spesielt effektiv for å forhindre vekst av A. baumannii-celler, og til og med få dem til å dø.

Ramírez bemerker at melkesyrebakterier lover som en potensiell behandling for infeksjoner forårsaket av A. baumannii. Studien utforsker videre hvordan ulike LAB-stammer kan bekjempe KRABBE gjennom ulike tester og undersøkelse av A. baumanniis genetiske respons. Funnene fra denne studien er publisert i Scientific Reports.

Resultatene av studien tyder på at Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 har evnen til å kjempe mot A. baumannii, og gir et potensielt alternativ behandlingsalternativ for disse infeksjonene. Det er imidlertid behov for ytterligere forskning for å validere disse funnene og utvikle denne potensielle behandlingen.

Forskerteamet, som inkluderer Nicholas Salzameda, styreleder og professor i kjemi og biokjemi ved CSUF, samt studenter Briea Gasca og Nardin Georgeos, har også fremhevet viktigheten av fortsatt forskning og utvikling av nye antibiotika for å bekjempe multiresistente bakterier. Denne forskningen kan potensielt redde millioner av liv over hele verden.

Studiet fungerer som en betydelig prestasjon for Gasca, som har jobbet sammen med Ramírez det siste året, skaffet verdifull forskningserfaring og fremmet hennes kunnskap og ferdigheter innen molekylærbiologi og bioteknologi. Gasca håper at hennes engasjement i denne studien vil demonstrere hennes engasjement og troverdighet overfor fremtidige arbeidsgivere innen forskningsfeltet.

Samarbeidspartnere i studien, inkludert førsteforfatter Cecilia Rodriguez, en gjesteforsker fra Argentina, spilte en viktig rolle i å levere LAB-stammer og bidra til det overordnede forskningsprosjektet.

Funnene fra denne studien gir et lovende skritt fremover i utviklingen av nye behandlinger for karbapenem-resistente Acinetobacter baumannii-infeksjoner, og bidrar til å bekjempe denne vedvarende og utfordrende sykehussuperbugen.

kilder:

– Cecilia Rodriguez et al, Antimikrobiell aktivitet av Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 og dens innvirkning på fenotypiske og transkripsjonelle responser i karbapenemresistente Acinetobacter baumannii, Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-41334-8

– California State University, Fullerton (kilde)