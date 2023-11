Forskere oppdager nytt bakteriocin med potensial for å bekjempe antibiotikaresistente bakterier

Infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier er i ferd med å bli en stor global bekymring. For å løse dette økende problemet har forskere i Tromsø gjort en banebrytende oppdagelse – et nytt bakteriocin som finnes i en vanlig hudbakterie. Dette bakteriocinet viser løfte om å hemme veksten av antibiotikaresistente bakterier som ofte er ansvarlige for vanskelige å behandle sykdommer.

Økningen av antibiotikaresistens er et presserende problem, siden det gjør mange eksisterende antibiotika ineffektive. Uten effektive behandlinger kan vanlige sykdommer bli livstruende. Sjokkerende nok mister over en million mennesker livet hvert år på grunn av antibiotikaresistens.

For å bekjempe denne utfordringen har forskningsgruppen for barne- og ungdomshelse ved UiT Norges arktiske universitet undersøkt stoffer produsert av bakterier som kan hemme veksten av konkurrerende bakterier. Disse stoffene er kjent som bakteriociner. Gjennom sitt omfattende arbeid har forskerne identifisert et nytt bakteriocin i en vanlig hudbakterie. Dette nyoppdagede bakteriocinet, kalt Romsacin etter det samiske navnet på Tromsø, har potensial til å bekjempe antibiotikaresistente bakterier som ikke reagerer på konvensjonell behandling.

Mens oppdagelsen av Romsacin er spennende, advarer forsker Runa Wolden om at det fortsatt er en lang vei å gå før den kan utvikles til en levedyktig medisin. Å utvikle nye antibiotika fra lovende stoffer som Romsacin er en lang og kostbar prosess som kan ta mellom 10 og 20 år. Før et nytt antibiotikum kan brukes som medisin, er omfattende testing for sikkerhet og effekt nødvendig. Forskerteamet skal også navigere i byråkratiske prosesser og markedsføringsstrategier.

Bakteriocinet Romsacin produseres av en bakterie kalt Staphylococcus haemolyticus. Det er imidlertid viktig å merke seg at bakteriocinet ikke produseres av alle stammer av S. haemolyticus; snarere er den bare til stede i ett av de 174 isolatene som er tilgjengelige for forskerne. Dette uventede funnet øker spenningen og intrigen rundt denne oppdagelsen.

Mens det fortsatt er mye å lære om hvordan Romsacin virker hos mennesker, er forskerne håpefulle om potensialet som et nytt våpen mot antibiotikaresistente bakterier. Oppdagelsen av dette bakteriocinet viser viktigheten av pågående forskning innen utvikling av antibiotika. Med videre studier og utvikling kan Romsacin gi en sårt tiltrengt løsning for å bekjempe den globale trusselen om antibiotikaresistens.

FAQ

Hva er antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens oppstår når bakterier utvikler seg og utvikler mekanismer for å motstå effekten av antibiotika. Dette betyr at antibiotika som en gang var effektive til å drepe eller hemme veksten av bakterier, blir ineffektive, noe som gjør det vanskelig å behandle infeksjoner.

Hvorfor er oppdagelsen av Romsacin viktig?

Romsacin er et nyoppdaget bakteriocin som finnes i en vanlig hudbakterie. Det har vist lovende å hemme veksten av antibiotikaresistente bakterier, som ofte er ansvarlige for vanskelige å behandle sykdommer. Denne oppdagelsen gir potensial for utvikling av en ny medisin for å bekjempe infeksjoner som i dag ikke har noen effektiv behandling.

Hva er et bakteriocin?

Bakteriociner er stoffer produsert av bakterier som kan hemme veksten av konkurrerende bakterier. De anses som et potensielt alternativ til antibiotika i kampen mot bakterielle infeksjoner.

Hva er neste steg for Romsacin?

Før Romsacin kan brukes som medisin, må omfattende testing utføres for å sikre sikkerhet og effekt hos mennesker. I tillegg kan utviklingsprosessen innebære navigering av byråkratiske prosedyrer og markedsføringsstrategier. Det kan ta mange år før Romsacin blir et levedyktig behandlingsalternativ. Denne oppdagelsen representerer imidlertid et lovende skritt fremover i jakten på nye antibiotika for å bekjempe antibiotikaresistente bakterier.