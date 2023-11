Forskere avslører mysteriet om et eksklusivt frukt-flueforhold på Seychellene

Et team av forskere fra University of California, Riverside har nylig avdekket den fascinerende forklaringen bak den unike attraksjonen mellom Drosophila sechellia-fluen og frukten den lever av på Seychellene. D. sechellia-flua er den eneste arten som viser en preferanse for noni-frukten, som utelukkende vokser på denne øyegruppen i Det indiske hav.

I motsetning til andre Drosophila-arter, har D. sechellia-fluen tilpasset seg for å overleve på noni-frukt (Morinda citrifolia), som inneholder fettsyrer som er giftige for andre fluer. Professor Anupama Dahanukar, hovedforskeren for studien, forklarer at to store endringer har skjedd i D. sechellia som gjør det mulig for den å tolerere fettsyretoksinene og utvikle en atferdspreferanse for frukten.

For å forstå hvordan denne unike preferansen har utviklet seg, sammenlignet forskerne D. sechellia med to andre fluearter, D. melanogaster og D. simulans, som er generalister og unngår å spise noni-fettsyrer. Studien avdekket at noni-fettsyrene aktiverer bitre smaksnevroner i fluene mens de hemmer deres søte smaksnevroner, noe som resulterer i en preferanse for bitterhet og en reduksjon i sødme.

Ytterligere analyse viste at de bitre sansenevronene, ansvarlige for negative signaler, er mindre følsomme for visse fettsyrer i D. sechellia, noe som svekker det negative signalet og lar fluen foretrekke noni-frukt. I tillegg ble fettsyrene funnet å hemme positive signaler ved å undertrykke sukkerresponsen, selv om denne inhiberingen var svakere i D. sechellia.

Ved å velge å spise noni-frukt og legge egg på den, får D. sechellia en evolusjonær fordel fremfor andre fluer som unngår frukten. Funnene i denne studien kaster ikke bare lys over smakssensoriske funksjoner hos fluer, men åpner også for muligheter for å forstå hvordan insekter tilpasser seg ulike vertsplanter og utvikler toleranse for giftstoffer.

For å utvide forskningen, er forskerne interessert i å utføre lignende smaksresponsanalyser på andre Drosophila-arter. Denne komparative tilnærmingen kan gi verdifull innsikt i hendelsesforløpet som fører til atferdsevolusjon og hvordan variasjon i smak påvirker kostholdspreferanser i organismer.

FAQ:

Spørsmål: Hvorfor er Drosophila sechellia den eneste fluearten som tiltrekkes av noni-frukten på Seychellene?

A: D. sechellia har utviklet fysiologiske endringer som lar den tolerere fettsyretoksinene som finnes i noni-frukten, noe som gir den en preferanse for denne spesielle frukten.

Spørsmål: Hvilke endringer har skjedd i D. sechellia som gjør det mulig for den å tolerere giftstoffene?

A: De bitre smaksnevronene i D. sechellia er mindre følsomme for visse fettsyrer, noe som svekker det negative signalet forbundet med bitterhet. I tillegg undertrykker fettsyrene i noni-frukt den søte smaksresponsen hos fluer, selv om denne undertrykkelsen er svakere i D. sechellia.

Spørsmål: Hvordan gagner denne preferansen for noni-frukt D. sechellia?

A: Ved å velge å spise og legge egg på noni-frukt, får D. sechellia en evolusjonær fordel fremfor andre fluer som unngår den giftige frukten.

Spørsmål: Hvordan kan denne forskningen brukes til å kontrollere skadedyr i landbruket?

A: Å forstå de genetiske endringene som gjør det mulig for insekter å tilpasse seg vertsplanter og tolerere giftstoffer, kan være nyttig for å utvikle strategier for å kontrollere skadedyr i landbruket. D. sechellia/noni-modellen tilbyr lovende genetiske verktøy for å undersøke disse mekanismene.