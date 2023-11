Ny metode for modellering av markedsregimer ved bruk av effektive grensedata

By

Finansmarkedene er dynamiske og kan ha forskjellige regimer eller stater, hver med sine egne unike egenskaper. Tradisjonelle modeller sliter med å fange denne dynamikken effektivt. En fersk studie publisert i The Journal of Finance and Data Science presenterer imidlertid en fersk tilnærming som overgår referanseindekser når man modellerer markedsregimedynamikk.

Forskerteamet, ledet av Nolan Alexander, utviklet en ny metode som bruker effektive grenser for å definere markedsstater. Effektive grenser representerer avveiningskurver som optimerer porteføljer basert på forventet avkastning og volatilitet. Ved å dekomponere disse effektive grensene til funksjonelle former ved hjelp av tre koeffisienter, kategoriserte teamet forskjellige markedsstater.

For å lage en portefølje ved hjelp av denne modellen, beregnes porteføljeoptimaliserte vekter for hver tilstand ved å bruke bare data fra den tilstanden. Disse vektene blir deretter aggregert og vektet basert på sannsynligheten for overgang til hver stat. Denne tilnærmingen er mer tolkbar sammenlignet med tradisjonelle skjulte Markov-modeller (HMM), der tilstandene forblir skjulte og mangler tolkbarhet.

En vesentlig fordel med den foreslåtte metoden er muligheten til å observere mellomkomponenter i modellen. Dette gir en bedre forståelse av hvordan de endelige vektene bestemmes. Forskerne oppdaget at det er flere oksemarkedsstater i hvert univers, med en stat som er mer sannsynlig å gå over til et bjørnemarked enn de andre.

Videre fant studien at i den bearish-staten innenfor de delte amerikanske aksjemarkedsuniversene, er det større sannsynlighet for gjentakelse i stedet for overgang til en annen stat. Denne gjentakelsesegenskapen gjelder imidlertid ikke for utviklede markeder-universet.

Denne innovative tilnærmingen gir verdifull innsikt i dynamikken i markedsregimer og tilbyr overlegen ytelse sammenlignet med tradisjonelle modeller. Ved å utnytte observerbare stater og effektive grensedata, kan investorer ta mer informerte beslutninger og potensielt forbedre porteføljens ytelse.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er markedsregimer eller stater?

Markedsregimer eller stater refererer til ulike miljøer eller forhold innenfor finansmarkeder. Disse statene kan vise forskjellige egenskaper, for eksempel oksemarkeder, bjørnemarkeder eller perioder med høy volatilitet.

Hva er effektive grenser?

Effektive grenser er avveiningskurver som representerer de optimale porteføljene basert på balansen mellom forventet avkastning og volatilitet. Disse grensene hjelper investorer med å bestemme de beste porteføljeallokeringene basert på deres risiko-avkastningspreferanser.

Hva er en skjult Markov-modell (HMM)?

En skjult Markov-modell (HMM) er en statistisk modell som antar underliggende skjulte tilstander som genererer observerbare utdata. I sammenheng med finansmarkeder brukes HMM-er ofte til å modellere regimeendringer der statene forblir ukjente. Imidlertid er mangelen på tolkbarhet en ulempe med tradisjonelle HMM-er.

Hvordan overgår den foreslåtte modellen benchmarks?

Den foreslåtte modellen bruker effektiv grenseinformasjon for å definere markedstilstander og konstruere porteføljer. Ved å optimalisere vekter for hver stat basert på data fra den staten, oppnår modellen overlegen ytelse sammenlignet med benchmarks. Denne tilnærmingen gir en mer tolkbar og innsiktsfull forståelse av markedsdynamikk.