Ny oppdagelse avslører eldgamle radiobølger fra galakser for milliarder av år siden

En nylig oppdagelse av astronomer har avslørt et fascinerende fenomen fra omtrent 8 milliarder år siden: oppdagelsen av radiobølger som kommer fra en sammenslåing av galakser. Det som gjør dette funnet virkelig bemerkelsesverdig er at det er den eldste kjente forekomsten av en hendelse som lenge har forvirret forskere – en rask radioutbrudd (FRB).

Dette utbruddet, som varte i mindre enn et millisekund, frigjorde en forbløffende mengde energi tilsvarende det solen vår produserer på tretti år. Det australske SKA Pathfinder, et radioteleskop som ligger i Vest-Australia, oppdaget først utbruddet. Deretter bestemte European Southern Observatorys Very Large Telescope i Chile sin nøyaktige plassering.

Karakterisert som en type radiofrekvent elektromagnetisk stråling, representerer raske radioutbrudd korte, men intense energiutbrudd som overgår de fleste andre kilder til radiobølger i universets vidstrakte område. Radiobølger, som har de lengste bølgelengdene på det elektromagnetiske spekteret, spiller en avgjørende rolle i ulike astronomiske observasjoner.

Mens studiens medleder, Ryan Shannon fra Swinburne University of Technology i Australia, sammenligner radiobølgene i FRB-er med de som brukes i mikrobølgeovner, er størrelsen på denne utbruddet uforlignelig. Faktisk ville energien som frigjøres av denne FRB være tilstrekkelig til å mikrobølge "en bolle med popcorn som er dobbelt så stor som solen."

Før denne oppdagelsen ble det eldste kjente raske radioutbruddet datert tilbake til 5 milliarder år siden, noe som gjør dette funnet bemerkelsesverdig 3 milliarder år eldre. Siden universet i seg selv er omtrent 13.8 milliarder år gammelt, gir denne hendelsen uvurderlig innsikt i de tidlige stadiene av galaktiske formasjoner og fenomener.

Dessuten, i tillegg til antikken, er dette utbruddet også det lengste som noen gang er oppdaget blant FRB-er, på grunn av de enorme avstandene astronomer må krysse for å studere objekter og hendelser fra en fjern fortid.

Stuart Ryder fra Macquarie University i Australia, studiens medleder, bemerker: "Vi vet nå at raske radioutbrudd har eksistert i mer enn halvparten av universets alder."

Mens den nøyaktige årsaken til FRB fortsatt er unnvikende, antyder en ledende teori at disse utbruddene stammer fra en fascinerende type nøytronstjerne kjent som en magnetar. Disse magnetarene er blant de mest ekstreme objektene i universet og har potensialet til å produsere slike ekstraordinære energiutbrudd.

Tatt i betraktning frekvensen av FRB, med omtrent 100,000 XNUMX estimert å forekomme daglig i hele universet, åpner deres oppdagelse og studier et enormt potensiale for å måle og forstå fordelingen av materie i de enorme tomrommene mellom galakser.

Faktisk representerer disse utbruddene en spennende grense innen astronomisk forskning, og holder løftet om å avdekke nye hemmeligheter om universets enorme kosmiske billedvev.

FAQ

Hva er raske radioutbrudd?

Raske radioutbrudd (FRB) er korte utbrudd av intens radiofrekvent elektromagnetisk stråling som overstråler de fleste andre kilder til radiobølger i universet. De varer i mindre enn et millisekund, men kan frigjøre en enorm mengde energi.

Hva er betydningen av den nylige oppdagelsen av gamle radiobølger?

Den nylige oppdagelsen av radiobølger fra en sammenslåing av galakser for rundt 8 milliarder år siden representerer det eldste kjente eksemplet på raske radioutbrudd (FRB). Dette funnet kaster lys over de tidlige stadiene av galaktiske formasjoner og hendelser, og gir verdifull innsikt i universets historie.

Hva er kilden til raske radioutbrudd?

Mens den nøyaktige kilden til FRB-er fortsatt er usikker, antyder en rådende teori at de stammer fra en ekstrem type nøytronstjerne kalt en magnetar. Disse magnetarene har evnen til å generere de intense energiutbruddene som er observert i FRB-er.

Hvor vanlig er raske radioutbrudd?

Raske radioutbrudd anslås å forekomme rundt 100,000 50 ganger om dagen et sted i universet. Imidlertid er antallet oppdagede FRB-er relativt lavt, med bare rundt XNUMX, inkludert det nylig oppdagede eldgamle utbruddet, sporet tilbake til deres opprinnelsesgalakse.