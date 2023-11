Forskere utvikler innovative molekyler for å bekjempe medikamentresistente bakterier

Forskere ved Maynooth University har fått et betydelig gjennombrudd i kampen mot medikamentresistente bakterier. Antimikrobiell resistens (AMR) er en økende bekymring ettersom bakterier, virus, sopp og parasitter utvikler seg og blir resistente mot tradisjonelle medisiner. Dette utgjør en stor trussel mot folkehelsen, noe som gjør infeksjoner vanskeligere å behandle og øker risikoen for alvorlig sykdom og død. Som svar på dette presserende vitenskapelige behovet har et team av internasjonale forskere skapt et nytt molekyl som har potensial til å bekjempe medisinresistente bakterier effektivt.

Forskerne brukte prinsippene for supramolekylær kjemi, et spesialisert område av vitenskapelig studie som utforsker interaksjoner mellom molekyler, for å oppnå dette gjennombruddet. Ved å utnytte disse prinsippene oppdaget teamet molekyler som effektivt dreper bakterier mens de viser svært lav toksisitet for friske menneskeceller. Denne innovative tilnærmingen kan bane vei for nye terapeutiske strategier for å løse problemet med medikamentresistente infeksjoner.

Forskningen, publisert i tidsskriftet Chem, faller sammen med World AMR Awareness Week, en global kampanje ledet av Verdens helseorganisasjon. Kampanjen har som mål å øke bevisstheten og forståelsen av antimikrobiell resistens for å redusere forekomsten og spredningen av medikamentresistente infeksjoner. Effekten av AMR er betydelig, med over 1.2 millioner mennesker som dør i 2019 på grunn av antibiotikaresistente bakterielle infeksjoner. Denne forskningen gir håp om utvikling av nye antimikrobielle midler som kan bekjempe medisinresistente bakterier, og potensielt redde millioner av liv årlig.

Hovedforsker Luke Brennan fra Maynooth University understreket viktigheten av denne oppdagelsen for å fremme vår forståelse av ulike sykdommer, fra kreft til cystisk fibrose. Teamets arbeid er basert på bruk av syntetiske ionetransportører, som lar salt komme inn i bakterieceller. Denne tilstrømningen av salt forstyrrer den delikate balansen av ioner inne i cellene, og forårsaker biokjemiske hendelser som til slutt fører til bakteriell celledød. Selv bakteriestammer som er resistente mot for tiden tilgjengelige antibiotika, slik som MRSA, er sårbare for denne ukonvensjonelle behandlingstilnærmingen.

Dette gjennombruddet gir et grunnlag for utviklingen av aniontransportører som et lovende alternativ til tradisjonelle antibiotika. Med problemet med antimikrobiell resistens som fortsetter å eskalere, har behovet for nye terapeutiske strategier aldri vært mer presserende. Samarbeidet mellom kjemikere og biologer i banebrytende utvikling av nye antimikrobielle midler fremhever potensialet for tverrfaglige tilnærminger for å takle globale helseutfordringer.

Ofte stilte spørsmål:

Hva er antimikrobiell resistens?

Antimikrobiell resistens (AMR) oppstår når mikroorganismer, som bakterier, virus, sopp og parasitter, utvikler seg og blir resistente mot legemidlene som brukes til å behandle infeksjoner. Dette gjør infeksjoner vanskeligere å behandle, og øker risikoen for alvorlig sykdom og død.

Hvorfor er forskning på medikamentresistente bakterier viktig?

Forskning på medikamentresistente bakterier er viktig fordi konvensjonelle antibiotika blir mindre effektive mot disse infeksjonene. Hvis det ikke kontrolleres, kan økningen av medikamentresistente bakterier føre til en global helsekrise, ettersom infeksjoner blir stadig vanskeligere å behandle.

Hva er supramolekylær kjemi?

Supramolekylær kjemi er et fagfelt som fokuserer på interaksjoner mellom molekyler. Den utforsker hvordan molekyler kan settes sammen og samhandle for å danne større strukturer eller funksjonelle systemer. I sammenheng med denne forskningen ble supramolekylær kjemi brukt til å oppdage molekyler som effektivt dreper bakterier samtidig som toksisitet for friske menneskeceller minimeres.

Hvordan fungerer det nye molekylet?

Det nye molekylet utviklet av forskerne forstyrrer den delikate balansen av ioner inne i bakterieceller ved å la salt komme inn i cellene. Denne forstyrrelsen fører til en rekke biokjemiske hendelser som til slutt resulterer i bakteriell celledød. Selv medikamentresistente bakteriestammer, som MRSA, er sårbare for denne nye behandlingstilnærmingen.

Hva er betydningen av denne forskningen?

Denne forskningen er viktig fordi den tilbyr en potensiell løsning på det økende problemet med medikamentresistente bakterier. Ved å utvikle et innovativt molekyl som effektivt kan drepe bakterier og samtidig minimere toksisitet for friske menneskeceller, har forskerne banet vei for utvikling av nye antimikrobielle midler. Disse midlene kan bidra til å bekjempe medisinresistente infeksjoner og redde millioner av liv over hele verden.