Forskere fanger protoner i dissosiasjonsloven ved hjelp av ultrarask elektronkamera

Forskere ved Department of Energy's SLAC National Accelerator Laboratory og Stanford University har med hell brukt ultrarask elektrondiffraksjon (UED) for å observere bevegelsen til hydrogenatomer i ammoniakkmolekyler. Lagets funn, publisert i Physical Review Letters, viser potensialet til UED i sporing av hydrogenatomer og protonoverføringer.

Protonoverføringer er grunnleggende for mange kjemiske og biologiske reaksjoner, som enzymkatalyse og protonpumper i celler. Å forstå de strukturelle endringene under protonoverføringer er avgjørende, men utfordrende på grunn av deres raske natur, som skjer innen femtosekunder. Nåværende metoder, som å skyte røntgenstråler mot molekyler, har begrensninger ettersom røntgenstråler samhandler med elektroner og ikke atomkjerner.

For å overvinne disse begrensningene brukte forskerne SLACs MeV-UED, et ultrarask elektrondiffraksjonskamera. Teamet dissosierte en av hydrogen-nitrogenbindingene i ammoniakk ved bruk av ultrafiolett lys, og ledet deretter en elektronstråle gjennom molekylet for å fange opp diffrakterte elektroner. Dette tillot dem å observere separasjonen av hydrogenatomet fra nitrogenkjernen og de resulterende strukturelle endringene i molekylet.

Å ha tilgang til data om både elektroner og kjerner i samme eksperiment viser seg å være ekstremt verdifullt. Ved å bestemme hvilken komponent som initierer atomdissosiasjon, kan forskere få innsikt i prosessen med dissosiasjonsreaksjoner.

Evnen til å spore protoner i dissosiasjonshandlingen har viktige implikasjoner for å forstå protonoverføringsmekanismer i kjemi og biologi. Tradisjonelle metoder som røntgenkrystallografi og kryo-elektronmikroskopi sliter med å oppdage protoner, noe som gjør UED til en lovende tilnærming.

I fremtidige eksperimenter planlegger forskerne å bruke røntgenstråler ved SLACs røntgenlaser, Linac Coherent Light Source (LCLS), for å sammenligne resultatene. De tar også sikte på å øke intensiteten til elektronstrålen og forbedre tidsoppløsningen for å løse individuelle trinn av protondissosiasjon.

Denne forskningen åpner for nye muligheter for å studere hydrogenoverføringer og avdekke mysteriene bak sentrale kjemiske reaksjoner i ulike biologiske prosesser.

Kilde: SLAC National Accelerator Laboratory

Elio G. Champenois et al, Femtosecond Electronic and Hydrogen Structural Dynamics in Ammonia Imaged with Ultrafast Electron Diffraction, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.143001