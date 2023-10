To iskalde gigantiske planeter kolliderer i et blendende lys

I en fascinerende astronomisk begivenhet kolliderte to iskalde gigantiske eksoplaneter i et lysglimt, og sendte ut støvskyer som ble observert av en amatørastronom på sosiale medier. Disse planetene ligger omtrent 1,800 lysår unna Jorden og styrtet rundt en sollignende stjerne. Den lyse ettergløden fra kollisjonen beveget seg foran stjernen, og fikk den til å dempe over tid. Stjernen har fått navnet ASASSN-21qj etter nettverket av teleskoper som i utgangspunktet oppdaget falmingen av stjernens synlige lys.

Amatørastronomen la merke til at stjernen ble lysere over et tidsrom på 1,000 dager, noe som fikk et team av internasjonale astronomer til å undersøke fenomenet nærmere. Stjernens lyskurve avslørte at lysstyrken doblet seg ved infrarøde bølgelengder tre år før den begynte å falme i synlig lys. Dr. Matthew Kenworthy, en medforfatter av studien fra Leiden Observatory i Nederland, beskrev de potensielle ettervirkningene av en slik kollisjon, og uttalte at resten ville ligne en stjerne, om enn svakere og syv ganger større enn hovedstjernen. stjerne i systemet.

I løpet av to år overvåket et nettverk av profesjonelle og amatørastronomer stjernen nøye for endringer i lysstyrken. Dr. Simon Lock, en medforfatter fra University of Bristol, forklarte at deres beregninger og datamodeller indikerer at temperaturen, størrelsen og varigheten av det glødende materialet som er observert stemmer overens med kollisjonen mellom to isgigantiske eksoplaneter.

Det er forventet at støvskyen som følge av kollisjonen vil spre seg langs banen til restene som ble opprettet. Denne resten vil til slutt bli en ny planet, og materialet rundt den vil sannsynligvis kondensere og danne en samling måner som vil gå i bane rundt den. Støvskyens lys kan oppdages ved hjelp av bakkebaserte teleskoper samt NASAs James Webb-romteleskop. Astronomer vil følge nøye med på utviklingen av denne fascinerende hendelsen.

