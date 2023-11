Quantum Breakthrough: Lilla bronse låser opp nye muligheter for kvanteenheter

Kvanteforskere har gjort en banebrytende oppdagelse som kan revolusjonere kvanteteknologi. Et team av forskere fra University of Bristol har identifisert et sjeldent fenomen innen lilla bronse som kan holde nøkkelen til å skape en "perfekt bryter" i kvanteenheter. Denne bryteren vil være i stand til raskt å gå mellom en isolator og en superledertilstand.

Lilla bronse er et unikt endimensjonalt metall som består av individuelle ledende kjeder av atomer. Forskerne fant at dette materialet viser to motsatte elektroniske tilstander, og tilbyr et allsidighetsnivå kjent som "emergent symmetri." Dette betyr at selv de minste endringer i materialet, som varme- eller lysstimulus, kan utløse en umiddelbar overgang mellom en isolerende tilstand med null konduktivitet til en superleder med ubegrenset konduktivitet, og omvendt.

Hovedforfatter Nigel Hussey, professor i fysikk ved University of Bristol, uttrykte sin begeistring over denne oppdagelsen, og sa: "Det er en virkelig spennende oppdagelse som kan gi en perfekt bryter for morgendagens kvanteenheter."

Lagets reise begynte for 13 år siden da to doktorgradsstudenter, Xiaofeng Xu og Nick Wakeham, først målte magnetoresistensen til lilla bronse. Dataene lå i dvale og upublisert frem til et tilfeldig møte i 2017. Professor Hussey deltok på et seminar av fysiker Dr Piotr Chudzinski om lilla bronse og delte dataene sine med ham. Sammen foreslo de et eksperiment som bekreftet Chudzinskis teori.

Det som gjør denne oppdagelsen enda mer bemerkelsesverdig er eksistensen av "emergent symmetri" når de materielle overgangene mellom de isolerende og superledende tilstandene. Symmetribrudd, vanligvis observert i elektronsystemer ved avkjøling, er et velkjent fenomen. Imidlertid er fremveksten av symmetri i et metall når temperaturen senkes, som observert i lilla bronse, ekstremt sjelden og enestående.

Dr Chudzinski sammenlignet dette fenomenet med et magisk triks, der en kjedelig, forvrengt figur forvandles til en perfekt symmetrisk sfære. Han beskrev lilla bronse som figuren og naturen selv som magikeren.

Dette gjennombruddet åpner for nye muligheter for kvanteteknologi. Ved å utnytte de unike egenskapene til lilla bronse, kan det være mulig å lage brytere i kvantekretser som kan gjennomgå betydelige endringer i motstand med de minste stimuli.

Med pågående forskning på lilla bronse og det nye symmetrifenomenet, har fremtiden et enormt potensial for utvikling av effektive og høyytelses kvanteenheter.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er lilla bronse?

Lilla bronse er et endimensjonalt metall som består av individuelle ledende kjeder av atomer.

2. Hva er betydningen av forskningen utført av University of Bristol?

Forskningen identifiserte et sjeldent fenomen innen lilla bronse kalt "emergent symmetri" som kan føre til opprettelsen av en "perfekt bryter" i kvanteenheter.

3. Hvordan fungerer den "perfekte bryteren"?

Bryteren kan raskt gå over mellom å være en isolator (med null ledningsevne) og en superleder (med ubegrenset ledningsevne) basert på små endringer i materialet, som varme- eller lysstimulus.

4. Hvem gjorde funnet?

Forskningen ble ledet av University of Bristol, med hovedforfatter Nigel Hussey, professor i fysikk.

5. Hva er de potensielle bruksområdene for dette gjennombruddet?

Dette gjennombruddet kan ha betydelige implikasjoner for kvanteteknologi, noe som muliggjør utvikling av svært effektive brytere i kvantekretser.

