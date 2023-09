Ny studie avslører supermassive svarte hull sluker mat raskere enn forventet

En fersk studie utført av Northwestern University har utfordret tidligere antakelser om spisevanene til supermassive sorte hull. Mens det tidligere ble antatt at sorte hull konsumerer maten deres sakte, indikerer nye simuleringer at de faktisk sluker den i en mye raskere hastighet.

Studien, som snart skal publiseres i The Astrophysical Journal, brukte høyoppløselige 3D-simuleringer for å undersøke oppførselen til spinnende sorte hull. Forskere fant at disse sorte hullene vri den omkringliggende romtiden, noe som forårsaker at gassen i akkresjonsskiven blir revet fra hverandre. Dette resulterer i dannelsen av indre og ytre underdisker, hvor det sorte hullet først forbruker den indre ringen og deretter fylles på nytt av rusk fra den ytre underskiven.

I motsetning til tidligere teorier som antydet at denne prosessen tar hundrevis av år, viste simuleringene at den faktisk skjer i løpet av måneder. Dette funnet har viktige implikasjoner for å forstå oppførselen til kvasarer, som er noen av de lyseste objektene på nattehimmelen. Kvasarer er kjent for å plutselig blusse opp og deretter forsvinne uten forklaring, og den nye studien gir en potensiell forklaring på denne drastiske oppførselen.

Hovedforskeren, Nick Kaaz fra Northwestern University, forklarte at klassisk akkresjonsdiskteori ikke kan forklare de raske variasjonene som observeres i kvasarer. Imidlertid antyder simuleringene utført i denne studien at ødeleggelsen og påfyllingen av de indre områdene av disken kan forklare disse variasjonene.

Nøkkelinnsikten fra studien er at tidligere antakelser om justeringen av akkresjonsskiven med det sorte hullets rotasjon var feilaktige. Simuleringene avslørte at området rundt det sorte hullet er mye mer turbulent enn tidligere antatt. Gassdynamikken, magnetfeltene og den generelle relativiteten til sorte hull ble tatt i betraktning i simuleringene, og ga en mer nøyaktig modell av deres oppførsel.

Rivnings- og matingsprosessen skjer i et område der det sorte hullets vridning av rom-tid konkurrerer med friksjon og trykk i skiven. Dette resulterer i at de indre og ytre skivene kolliderer, noe som fører til at den indre skiven blir slukt av det sorte hullet. Tyngdekraften til det sorte hullet trekker deretter gass fra det ytre området for å fylle på det indre området og fullføre syklusen.

Denne studien kaster ikke bare lys over spisevanene til supermassive sorte hull, men gir også innsikt i kvasarers oppførsel. Med videre forskning kan forskere være i stand til å bedre forstå mekanismene som er ansvarlige for de dramatiske variasjonene som observeres i disse kosmiske fenomenene.

