Studie kvantifiserer utslippet av mikroplast til atmosfæren gjennom sjøspray

En fersk studie utført av Luc Deike og teamet hans utforsker fenomenet med mikroplast som slippes ut i atmosfæren gjennom sjøsprøyt. Når bobler sprekker på havoverflaten, frigjør de små partikler i luften, inkludert salt og organisk materiale. Det har imidlertid vært ukjent om mikroplast, som er svært utbredt i havet, også kan overføres til atmosfæren gjennom denne prosessen.

I sine laboratorieeksperimenter med høyhastighetsfotografering fant forskerne at mikroplastpartikler fra 10 μm til 280 μm faktisk kan transporteres ut av sjøvann og inn i luften. Dette er muliggjort av de små dråpene kjent som "jetdråper", som skytes ut av sprengningsbobler av sjøskum. Disse dråpene bærer mikroplasten og blir luftbårne. Når vannet fordamper, blir mikroplasten hengt i vindstrømmene.

Ved å estimere konsentrasjonen av mikroplast i havet, klarte forskerne å beregne den totale mengden mikroplast som slippes ut av verdenshavene. De anslår at det slippes ut mellom 0.02 og 7.4 millioner metriske tonn (Mt) plast hvert år, med en beste gjetning på 0.1 Mt. Det er imidlertid behov for mer nøyaktige inventar av mikroplastkonsentrasjoner i havet for å redusere usikkerheten i kvantifiseringen av disse utslippene.

Funnene i denne studien har betydelige implikasjoner for å forstå effekten av mikroplast på miljøet og menneskers helse. Transport av mikroplast gjennom sjøsprøyt kan påvirke global klimadynamikk ved å påvirke atmosfærens strålingsbalanse og tjene som skykondensasjonskjerner.

Ytterligere forskning er nødvendig for å forstå omfanget av mikroplastutslipp og deres potensielle konsekvenser. Disse funnene fremhever det presserende behovet for bedre håndtering og reduksjon av plastforurensning for å dempe dens skadelige virkninger på planeten vår.

Kilde: PNAS Nexus

Originalartikkel: Daniel B Shaw et al, Ocean emission of microplastic, PNAS Nexus (2023). DOI: 10.1093/pnasnexus/pgad296.

Sitering: Phys.org (2023, 4. oktober). "Forskning kvantifiserer hvor mye mikroplast som slippes ut i atmosfæren av sjøsprøyt." Hentet 4. oktober 2023 fra https://phys.org/news/2023-10-quantifies-microplastic-emitted-atmosphere-sea.html