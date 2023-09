Menneskeskapte dammer kan være nettoutslippere av drivhusgasser, finner studier

Ny forskning utført av Cornell University avslører at menneskeskapte dammer har en betydelig innvirkning på klimagassutslipp. To relaterte studier utført av forskere fra Cornell begynner å kvantifisere effekten av både menneskeskapte og naturlige dammer på det globale klimagassbudsjettet, og gir verdifull innsikt i et emne som ikke er godt forstått.

Studiene fant at når utslippene og karbonlagringen fra menneskeskapte dammer legges sammen, kan dammene være nettoutslippere av klimagasser. Tidligere estimater tyder på at dammer, som er definert som vannmasser på 5 hektar eller mindre, kan bidra med 5 % av de globale metanutslippene. Men uten nøyaktige målinger på tvers av mange dammer, kan denne prosentandelen variere fra halvparten til to ganger den estimerte mengden. I tillegg er det begrensede estimater av karbonbegravelsesrater i dammer.

En studie utført av forskerne fokuserte på mengden karbon som er bundet i 22 spesifikt utvalgte dammer. Forskerne undersøkte tidligere forvaltningsaktiviteter og målte sedimenttykkelse og karboninnhold i dammene. De fant at karbonbegravelsesraten i dammene ble påvirket av faktorer som vannplanter, fisk og næringsnivåer. Studien avslørte også at både naturlige og menneskeskapte dammer globalt setter en betydelig mengde karbon, noe som indikerer at karbonbinding i dammer er undervurdert.

Den andre studien utforsket sesongmessige utslipp av klimagasser fra spesifikke Cornell Experimental Ponds. Metan, en kraftig drivhusgass, sto for størstedelen av gassene som slippes ut. Studien fremhevet også viktigheten av hyppige prøvetaking for nøyaktig å redegjøre for klimagassutslipp fra dammer.

Samlet sett tyder disse studiene på at dammer spiller en rolle i klimagassutslipp og karbonlagring. Mens dammer foreløpig kan være nettoutslippere av klimagasser på grunn av metanutslipp, er det potensial for at de kan bli netto synker ved å redusere metanutslipp. Funnene foreslår også bruk av bobler eller undervannssirkulatorer for å redusere metanutslipp i dammer.

Ytterligere forskning og forståelse av dammers rolle i klimagassutslipp er avgjørende for nøyaktig klimamodellering og spådommer.

(Kilde: Cornell)