Den kollektive oppførselen til elektroner i kvantematerialer

Debanjan Chowdhury, en assisterende professor i fysikk, studerer oppførselen til elektroner i kvantematerialer. I motsetning til vanlige materialer som silisium, har kvantematerialer billioner av elektroner som samhandler og påvirker hverandre. Denne oppførselen kan ikke beskrives ved å behandle hvert elektron individuelt; i stedet må elektronene behandles som en kollektiv væske.

Kvantematerialer, for eksempel høytemperatur-superledere, viser kontraintuitive egenskaper som trosser tradisjonelle forklaringer. Superledere er materialer som kan føre en elektrisk strøm uten tap av energi. Høytemperatur-superledere har en temperaturterskel for superledning som er mye høyere enn tidligere oppdagelser, noe som gjør dem mer praktiske for hverdagsbruk.

Å forstå kvantefenomenene bak strømmen av elektroner i høytemperatursuperledere har et utrolig potensial for teknologiske fremskritt. For eksempel kan det redusere karbonavtrykket til elektrisitetsproduksjonen kraftig ved å eliminere energitap under overføring. Men merkelige metaller, en klasse av høytemperatur-superledere, fortsetter å forvirre forskere med sine unike egenskaper.

Rare metaller viser spredningsadferd ulikt noe annet materiale. Mens typiske ledere har et lokk på spredningen når temperaturen øker, har rare metaller ingen grense. Konduktiviteten deres fortsetter å degraderes ved høyere temperaturer. Til tross for dette viser merkelige metaller også universalitet, noe som betyr at egenskapene deres deles på tvers av forskjellige forbindelser, uavhengig av deres kjemiske sammensetning eller superledningstemperatur.

Chowdhury undersøker opprinnelsen til denne universelle tidsskalaen i merkelige metaller og dens forbindelse til høy-temperatur superledning. Denne timingen av elektronkollisjoner er et grunnleggende aspekt ved kvantemekanikken som er avgjørende for å forstå hvordan elektroniske væsker fører strøm i merkelige metaller. Chowdhury utvikler matematiske modeller for å beskrive oppførselen til elektroner i disse materialene, i håp om å gi en teoretisk forklaring som omfatter alle merkelige metallforbindelser.

Studiet av kvantematerialer og deres kollektive oppførsel gir løfter for å fremme vår forståelse av kvantemekanikk og drive utviklingen av fremtidige kvanteteknologier.

– Definisjon av superledere: En superleder er et materiale som kan lede en elektrisk strøm uten tap av energi på grunn av motstand.

– Definisjon av kvantematerialer: Kvantematerialer er materialer som viser egenskaper og atferd påvirket av kvantemekanikk, teorien som beskriver oppførselen til materie og energi i de minste skalaene.