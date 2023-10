Skape pseudogravitasjonseffekter i fotoniske krystaller: Manipulering av lysets oppførsel

En gruppe forskere har gjort betydelige fremskritt innen lysmanipulasjon ved å utforske bruken av gitterforvrengning i fotoniske krystaller for å produsere pseudogravitetseffekter. Fotoniske krystaller, med sin unike evne til å kontrollere og manipulere lysets oppførsel, har vært i forkant av vitenskapelig utforskning. Disse krystallene er konstruert ved å arrangere forskjellige materialer i et repeterende mønster, noe som muliggjør interaksjon og nedbremsing av lys.

Ved å med vilje introdusere gitterforvrengning, klarte forskerne å bryte den vanlige avstanden mellom elementer i de fotoniske krystallene. Denne forvrengningen forårsaket en buet bane i mediet, som ligner bøying av lys under påvirkning av et gravitasjonsfelt. Med andre ord var forskerne i stand til å skape pseudogravitasjon i de fotoniske krystallene, og endre lysets vei som om den var påvirket av tyngdekraften.

Forskerteamet brukte terahertz-bølger og en silisiumforvrengt fotonisk krystall for å utføre eksperimentene sine. Gjennom disse eksperimentene beviste de overbevisende avbøyningen av disse bølgene av den forvrengte fotoniske krystallen. Resultatene stemte overens med de teoretiske spådommene basert på Albert Einsteins generelle relativitetsteori.

Potensielle anvendelser av denne forskningen er enorme. På kommunikasjonsområdet kan muligheten til å styre lysstråler innenfor terahertz-området vise seg å være uvurderlig for utviklingen av 6G-teknologi. Videre åpner disse funnene for nye muligheter for gravitonfysikkfeltet, noe som antyder at fotoniske krystaller kan utnytte gravitasjonseffekter på unike måter.

Denne studien, utført av forskere fra Tohoku University og Osaka University, bidrar til vår forståelse av lysmanipulasjon og baner vei for videre utforskning innen dette fascinerende feltet.

